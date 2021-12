Leipziger Porsche-Werk: Mehr als jeder vierte Mitarbeiter krankgemeldet

Porsche lässt in Leipzig unter anderem die Karosserie des SUV „Macan“ montieren. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Wegen 3G am Arbeitsplatz?

Seitdem die 3G-Regeln am Arbeitsplatz eingeführt wurden, meldeten sich im Leipziger Porsche-Werk 27,5 Prozent der rund 4.300 Mitarbeiter krank. Das ist mehr als ein Viertel der Belegschaft.

Bundestag und Bundesrat haben am 18./19. November 2021 eine Testpflicht am Arbeitsplatz verabschiedet, die seit dem 24. November umgesetzt wird. Beschäftigte dürfen ihre Arbeitsstätte nur betreten, wenn sie geimpft oder genesen sind oder täglich einen negativen Test nachweisen. Wer seinen Impfstatus nicht preisgeben will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Be…

