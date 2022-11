Berlins Polizei beklagt eine „extreme zusätzliche Arbeitsbelastung“ durch die Protestaktionen der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. Auch regierende Politiker kritisieren inzwischen deren Vorgehensweisen.

Sie blockieren Straßen, besudeln Kunstgegenstände und klettern auf Sehenswürdigkeiten, wie das Brandenburger Tor. Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ erregen mit ihren Aktionen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern beschäftigen zudem die Polizei in hohem Maße.

So beklagte sich kürzlich Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik über die „extreme zusätzliche Arbeitsbelastung“ für die Beamten durch die Proteste. Seit Jahresbeginn fielen dabei mehr als 130.000 zusätzliche Einsatzstunden an. Der „Welt am Sonntag“ teilte sie mit, dass die Berliner Polizei auf der Straße und im Landeskriminalamt mit allen Mitteln arbeitet, die ihr rechtsstaatlich zur Verfügung stünden, um die

Die Berliner Staatsanwaltschaft arbeitet derzeit an 729 Ermittlungs- und Strafverfahren gegen die Aktivisten. Bislang kamen dabei vier rechtskräftige Urteile zustande. 241 Verfahren endeten ohne eine Vorführung vor einem Richter mit einem Strafbefehl. Das ergab die Antwort des Senats auf eine FDP-Anfrage, über die „Bild“ berichtet. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit den Klimaprotesten in Berlin fast 2.000 Strafverfahren eingeleitet.

Aktuell werde auch daran gearbeitet, den Klimaaktivisten für die verursachten Einsätze Gebührenbescheide auszustellen. Hierzu gebe es aktuell 457 laufende Verfahren und 59 abgeschlossene. Laut Polizei besteht der harte Kern der Klimaprotestler in Berlin aus 400 Personen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet rechtliche Konsequenzen für die radikalen Klima-Protestierer. „Wer Gesetze verletzt, muss damit rechnen, dass er bestraft wird, und das wird sicherlich auch passieren“, sagte der Bundeskanzler bei einem Bühnentalk des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“.

Die Polizei arbeitet all das auf, was an Straßenverkehrsbehinderungen und Blockaden stattgefunden hat, auch was sich an Sachbeschädigung in den Museen ereignet hat. Und da müssen alle damit rechnen, dass das auch jedes Mal dazu führt, dass sie von den Gerichten belangt werden“, so Scholz weiter.