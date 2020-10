LIVESTREAM: Großdemo „Alarmstufe Rot“ – Eventbranche droht „Corona-Tod“ – Zahlreiche Prominente vor Ort

Wie in ganz Deutschland, so kämpft auch die Eventbranche Berlins ums Überleben. Die Folgen der drastischen Corona-Maßnahmen, Sperrstunden bis hin zum Teil-Lockdown, könnten viele Künstler, Gastwirte und Veranstalter ihrer Existenz berauben - der "Corona-Tod" droht.

Ein „Bündnis der einflussreichsten Initiativen und Verbände der deutschen Veranstaltungswirtschaft“ demonstriert am heutigen Mittwoch, 28. Oktober 2020, in Berlin mit Fahrzeugkorso, Fußmarsch und Großdemo mit Bühnenprogramm, um auf die existenzgefährdende Situation der Branche hinzuweisen.

Die hinter unserem Bündnis versammelten Akteure handeln im Interesse von nahezu 10.000 Unternehmen mit mehr als 250.000 Beschäftigten.“ („Alarmstufe Rot“)

Die Epoch Times wird live vor Ort in Berlin sein und berichten.



Fahrzeugkorso, Fußmarsch und Bühnenprogramm

Gegen 10 Uhr begann „Alarmstufe Rot“, die Großdemo der Eventbranche Berlins gegen die strengen Coronamaßnahmen und den Teil-Lockdown mit einem Fahrzeugkorso von Pkws, Lkws und Bussen am Olympischen Platz im Westend von Berlin. Ziel des Korsos ist das Brandenburger Tor.

Seit 11 Uhr versammeln sich nahe dem Alexanderplatz am Neptunbrunnen beim Roten Rathaus, dem Regierungssitz des Berliner Bürgermeisters Michael Müller (SPD), der Großteil der Demo zum Fußmarsch zum Brandenburger Tor, der 12.30 Uhr starten soll.



Zahlreiche Prominente und Tausende Teilnehmer

Die Veranstalter erwarten dazu rund 12.000 Teilnehmer und kündigten die strikte Einhaltung und Kontrolle der Hygienevorschriften, wie Maskenpflicht und Abstandsregeln, an. Unter anderem werden am Neptunbrunnen Gesichtsmasken angeboten und der Umzug wird über eine mobile Hygienestation verfügen. Das offizielle Ende ist für 16 Uhr geplant.

Ab 14.30 Uhr beginnt am Brandenburger Tor das Bühnenprogramm: „Zahlreiche nationale Künstler, Kulturvertreter und Politiker haben ihre Teilnahme zugesagt“, heißt es von Veranstalterseite. Unter anderem werden Campino (Tote Hosen), Dieter Hallervorden, Roland Kaiser, Arnim (Beatsteaks), die Ost-Kultband Karat, Géraldine Olivier, Bernhard Brink und der Tenor René Kollo erwartet.

Achtung: Verkehrsbeeinträchtigungen!

Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) kündigte umfangreiche Verkehrsbeschränkungen entlang der Routen, vor allem aber im Bereich Tiergarten und Mitte, an. „Voraussichtlich am späten Nachmittag werden die Demonstrationen beendet und die Straßen im Laufe des Abends wieder freigegeben“, so die weiteren Hinweise der VIZ

Am Mittwoch (28.10.), 11:00-16:00 Uhr, umfangreiche #Verkehrseinschränkungen aufgrund einer #Großdemonstration. Um ca. 11:00 Uhr Start des #Fahrzeugkorsos am Olympischen Platz in #Westend und ab 12:30 Uhr Start des Fußmarsches am Roten Rathaus in #Mitte.

Route des Fahrzeugkorsos: Start am Olympischen Platz in Berlin-Westend, Reichsstraße, Theodor-Heuss-Platz, Masurenallee, Kantstraße, Lewishamstraße, Kurfürstendamm, Kleiststraße, An der Urania, Kurfürstenstraße, Potsdamer Platz, Ebertstraße, Lennéstraße, Tiergartenstraße, Hofjägerallee, Großer Stern und Straße des 17. Juni, bis zum Brandenburger Tor.

Route des Fußmarsches: Start am Olympischen Platz in Berlin-Westend, Reichsstraße, Theodor-Heuss-Platz, Masurenallee, Kantstraße, Lewishamstraße, Kurfürstendamm, Kleiststraße, An der Urania, Kurfürstenstraße, Potsdamer Platz, Ebertstraße, Lennéstraße, Tiergartenstraße, Hofjägerallee, Großer Stern und Straße des 17. Juni, bis zum Brandenburger Tor. (sm)