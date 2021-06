Maskenaffäre: Kein Einblick in die Kommunikation – Bundesrechnungshof bemängelt Spahns Maskenbeschaffung

Die Details der Kontakte zwischen Jens Spahn, Andrea Tandler und dem Bundesgesundheitsministerium und Emix sollen geheim bleiben. Eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz wurde abgelehnt.

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Axel Troost (DIE LINKE) stellte bei der Bundesregierung einen Antrag auf Einblick in alle Unterlagen zu Kontakten zwischen Jens Spahn und Andrea Tandler sowie zwischen Spahn und Mitarbeitern seines Hauses bei der Maskenaffäre mit Emix. Troost berief sich auf das Informationsfreiheitsgesetz.



Verschwiegenheitsvereinbarung



In diesem Zusammenhang wurde der Bundestag schriftlich gefragt, inwiefern eine mögliche Offenlegung von Vertragsinhalten im Rahmen der Maskenbeschaffungen mit Emix Nachteile im laufenden Rechtsstreit zu erwarten sind, wenn die andere Vertragsseite die Inhalte kennt. (Frage 73 an den Bundestag)

Sabine Weiss, parlamentarische Staatssekretärin, antwortete: „Eine Offenlegung von Vertragsinhalten durch die Bundesregierung stellt eine Verletzung der vertraglich vereinbarten Verschwiegenheitsvereinbarung dar und wäre somit geeignet, die Rechtsposition des Bundes zu verschlechtern.“

Weiterhin teilt sie mit: „Zudem ist der Bund Beklagter in einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten, die klägerseitig durch Quervergleiche der verschiedenen Beschaffungsvorgänge geprägt sind. Eine Offenlegung von Vertragsinhalten könnte hier zu Lasten des Bundes und seiner fiskalischen Interessen genutzt werden.“

Gegen Spahns Ressort klagen derzeit gut 80 Unternehmen, die Masken lieferten – aber nicht oder nur teilweise bezahlt wurden. Hintergrund ist die umfangreiche Fehlkalkulation des Bundesgesundheitsministeriums.

Kritik vom Bundesrechnungshof – Überbeschaffung sei vermeidbar gewesen

Der Bundesrechnungshof kritisiert in einem Prüfbericht das Bundesgesundheitsministerium. Das Haus von Jens Spahn (CDU) habe in einem ungeordneten Prozess viel zu viele Masken beschafft und dabei enorme Ausgaben in Kauf genommen, heißt es in dem Papier, über das der „Spiegel“ berichtet.

Die Finanzkontrolleure monieren, die Käufe durch eine Arbeitsgruppe im Ministerium hätten dazu geführt, dass die Menge aller beschafften Masken mit insgesamt 5,8 Milliarden Stück selbst einen vom Gesundheitsministerium „auf der Grundlage sachfremder Annahmen berechneten Jahresbedarf von 4,7 Milliarden Schutzmasken noch um 23 Prozent“ überstiegen habe.

Allein bei den FFP-2-Masken habe Spahns Ministerium ohne Beschaffungen in Deutschland mit einer Stückzahl von einer Milliarde „das Dreizehnfache des ermittelten Mindestbedarfs“ und das „Achtfache der an die Bundesländer und Kassenärztlichen Vereinigungen bis heute ausgelieferten Mengen“ beschafft, kritisiert der Bundesrechnungshof.

Zu den Beschaffungskosten von 6,3 Milliarden Euro kämen „Annexkosten“ von bislang 320 Millionen Euro, die durch Rechtsstreitigkeiten und mögliche Entsorgungskosten für zu viel beschaffte und abgelaufene Waren weiter ansteigen könnten, heißt es.

Die Bonner Prüfer halten dem Gesundheitsministerium zugute, dass die Aufgabe in der Hochphase der Pandemie sehr schwierig gewesen sei. Und doch: Die „Überbeschaffung in diesem Ausmaß“ sei „vermeidbar“ gewesen.

Das Gesundheitsministerium habe zeitweise über keine „hinreichende Grundlage für die Steuerung der Beschaffungsvorgänge“ verfügt, moniert der Rechnungshof. Dies sei auch der Grund dafür, dass der Mitteleinsatz „ineffizient“ gewesen sei. Das Chaos habe dazu geführt, dass die Schutzausrüstung „vielfach bis heute nicht zur Pandemiebekämpfung eingesetzt wurde“, schreiben die Rechnungsprüfer.

Spahn: Angebot und Nachfrage waren schwierig

Spahns Ministerium verteidigte sich dem Bericht zufolge gegenüber dem Bundesrechnungshof unter anderem damit, dass man bei der Beschaffung der Schutzausrüstung unter „immensem zeitlichen Druck“ gestanden habe.

Der durch die Pandemie ausgelöste weltweite Bedarf habe bei Weitem das auf dem Markt verfügbare Angebot überstiegen, so die Argumentation des Gesundheitsministeriums. Die Folge seien sprunghaft ansteigende Preise und ein hart geführter internationaler Wettbewerb, insbesondere um Schutzmasken, gewesen. (dts/ks)

