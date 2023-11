Mikrobiologe Bhakdi: „Wenn Politiker Angst schüren, müssen sie abgewählt werden“

Der Mikrobiologe Prof. Dr. Sucharit Bhakdi kündigte auf dem Corona-Symposium der AfD-Bundestagsfraktion an, sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Während der Veranstaltung konnte Epoch Times ihn zu den Untersuchungsergebnissen von Dr. McKernan und anderen zu den DNA-Verunreinigungen und dem Grund seines Rückzuges befragen.

Warum bezeichnen Sie die Untersuchungsergebnisse von Dr. Kevin McKernan und anderen zur DNA-Verunreinigung bei den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna als „Gamechanger“?

Eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, weil das zweite Herstellungsverfahren, wo Bakterien benutzt wurden, um die DNA-Matrize herzustellen, überhaupt nicht autorisiert ist.

Das bedeutet, die Verwendung ist kriminell und muss gestoppt werden. Man kann nicht ein Medizinprodukt verwenden, das kontaminiert ist mit Bakterien-DNA, die nicht deklariert ist, nicht bestimmt wurde und für die Herstellung überhaupt nicht vorgesehen war.

Zweitens, weil diese Bakterien-DNA, die in den Nanolipiden verpackt, versandfertig ist. Wenn sie gespritzt werden, werden sie von den Körperzellen aufgenommen. Das kann durch den Körper nicht verhindert werden. Das haben Tierversuchen bereits gezeigt. Es kann also niemand kommen und sagen: „Das wird bei Menschen nicht passieren.“

Die Mengen an Nanolipiden, die gespritzt wird, reicht aus, dass sehr viele menschliche Zellen erreicht werden. Ich weiß gar nicht, was es da zu diskutieren gibt.

Wenn die Körperzellen von Tieren genverändert werden, wie es die Versuche zeigten, indem sie fremde Chromosomen und DNA aufnehmen, warum soll das nicht auch beim Menschen passieren? Dies wird sicher passieren.

Das ist sträflich, wenn das Paul-Ehrlich-Institut sagt: „Ja, Dr. Kevin McKernan arbeitete mit nicht validierten Methoden. Niemand weiß, ob das überhaupt wahr ist. Die Mengen waren ohnehin unterhalb des DNA-Grenzwertes, die erlaubt sind.“

Was das Paul-Ehrlich-Institut verschweigt, ist, dass diese DNA in den Nanolipiden verpackt ist und die Zellen erreichen wird. Das ist kein Spaß, Paul-Ehrlich-Institut, das ist kriminell. Wenn ihr nichts dagegen tut, möchte ich nicht in euren Schuhen stecken.

Gleichzeitig haben Sie ja heute eine Botschaft in Ihrem Vortrag vermittelt. Für die Ärzte ist das ihrer Ansicht nach jetzt, wo die Ergebnisse zur DNA-Verunreinigung bekannt geworden sind, die letzte Chance umzukehren, da sie möglicherweise aus Unwissenheit oder im falschen Vertrauen den Genimpfstoff verspritzten?

Richtig. Deswegen habe ich betont: Das ist die große und wahrscheinlich letzte Chance für die Ärzte und Wissenschaftler, für die Politiker und für die Medien, sich umzudrehen und sich zu distanzieren von diesem Großverbrechen.

Es ist ein Großverbrechen und es ist eine Riesenchance, die Hersteller dieser Impfstoffe jetzt in die Ecke zu drängen und zu verklagen. Denn jetzt ist klar, dass Sie ein Produkt verabreichen ließen, dass überhaupt nie zugelassen war und das lebensgefährlich ist.

Für mich ist das eine gute Botschaft. Sie können gestoppt werden und Sie müssen gestoppt werden. Es gibt jetzt keinen Grund mehr, die Impfung zu verabreichen, bis die offenen Fragen geklärt sind, weil diese Fragen überlebenswichtig für die gesamte Bevölkerung der Welt sind.

Da kann man nicht sagen: „Ja, das ist nicht erwiesen.“ Jetzt gilt die Beweislastumkehr. Sie müssen beweisen, dass ihre Impfstoffe frei von DNA-Verunreinigungen und nebenwirkungsfrei sind. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in der Pflicht, das zu beweisen.

Sie haben die Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen und nicht zu sagen: „Ach, was die sagen, das nehmen wir gar nicht ernst.“ Diese Haltung wäre der Weg hinter Gitter! Ich bin bereit, vielen zu verzeihen, aber den Behörden und den Verantwortlichen, die das alles gewusst und das aktiv betrieben haben? Nein. Sie sind die Ersten, die jetzt dran sind.

Es gab Informationen dazu, dass Sie sich mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollen. Ist das so? Und warum?

Das ist so, weil ich nichts mehr zu sagen habe. Heute und morgen beim Corona-Symposium der AfD-Fraktion sage ich alles. Danach werde ich nichts Neues zu sagen haben. Ich habe genügend Interviews gegeben. Das, was hier läuft, wird auf einem Video festgehalten und archiviert – unauslöschlich.

Die können das nicht löschen, weil das in den Archiven des Bundestages der AfD-Fraktion ist, sodass jeder Mensch auf der Welt morgen, übermorgen, in zehn, 20 Jahren alles aufrufen kann. Das wird dann nicht gut sein für die Menschen, die jetzt den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen.

Was wünschen Sie sich für unsere Gesellschaft?

Ich wünsche mir für die Gesellschaft, dass sie jetzt realisiert, dass es Zeit ist, dass wir einander die Hand reichen und diese ganze Angstmacherei von uns geben.

Es ist Zeit, dass wir realisieren, dass Angstmacherei das Menschliche verrät. Wer Angst und Panik schürt, gehört nicht zu uns. Sie haben den Weg der Menschheit und der Menschlichkeit verlassen.

Wenn Politiker das tun, müssen sie abgewählt werden, das ist die Stärke der Demokratie. Wenn Medien das tun, sollten sie abgeschaltet werden. Wenn Ärzte und Wissenschaftler das tun, sollen sie gemieden werden. Und dann ist alles getan.

Vielen Dank.