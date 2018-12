Mord an Touristinnen in Marokko: Mittlerweile 18 Festnahmen – Beide Frauen wurden enthauptet

Auf die zwei Opfer sei eingestochen, ihre Kehlen seien durchgeschnitten worden. Dann seien sie enthauptet worden.

Dies bestätigte Abdelhak Chiam, Leiter der zentralen marokkanischen Strafermittlungsbehörde BCIJ, mittlerweile gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die marokkanischen Behörden haben nach dem Mord an zwei Skandinavierinnen im Atlas-Gebirge vor einer Woche nun fünf weitere Verdächtige festgenommen, womit sich die Zahl der Verhafteten auf 18 erhöht. Die Festnahmen seien in mehreren Städten des Königreichs erfolgt, so Behördenchef Chiam.

Die vier Hauptverdächtigen in dem Fall waren zwischen Montag und Donnerstag in Marrakesch festgenommen worden. Die Männer hatten nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen.

Die Leichen der 24-jährigen Dänin und ihrer vier Jahre älteren norwegischen Freundin waren am Montag in einer einsamen Gegend des Atlas-Gebirges gefunden worden. Die beiden hatten in einem bei Wanderern beliebten Gebiet am Fuß des Berges Toubkal ihr Zelt zum Übernachten aufgeschlagen. (afp/sm)