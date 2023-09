Nach Verweigerung der Corona-Impfung: Richterin spricht Bundeswehrsoldaten frei

Ein Strafverfahren gegen einen Soldaten wegen Gehorsamsverweigerung, weil er sich nicht gegen Corona impfen lassen wollte, endete vorerst glimpflich für ihn: Das Gericht sprach ihn trotz entgegenstehender übergeordneter Rechtsprechung frei.

Ein Oberleutnant der Bundeswehr, der im letzten Jahr wiederholt die vorgeschriebene Corona-Impfung verweigert hat, wurde jetzt durch das Amtsgericht Bad Kissingen vom Vorwurf der Gehorsamsverweigerung freigesprochen. Die Richterin verwies bei ihrer Entscheidung unter anderem auf die Verhältnismäßigkeit der Anordnung zur Impfung angesichts der damals sinkenden Infektionsraten und bereits bekannt gewordenen Nebenwirkungen.

Da das Urteil noch nicht schriftlich vorliegt, wie ein Amtsgerichtssprecher am Dienstag mitteilte, seien noch keine weiteren Einzelheiten vom 12. September bekannt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt legte gegen das Urteil Berufung ein. Sie hatte drei Monate Freiheitsstrafe mit Bewährung gefordert.

Impfpflicht

Während die Corona-Impfpflicht für den normalen Bürger aktuell nicht mehr verpflichtend ist, müssen sich Soldaten als „Impf- und weitere Prophylaxemaßnahme“ gegen COVID-19 impfen lassen, wenn keine besonderen gesundheitlichen Gründe dagegensprechen.

In der Dienstvorschrift der Bundeswehr sind mehrere Impfungen verpflichtend eingeführt, darunter gegen Hepatitis, Masern, Röteln, Mumps und auch Influenza. Am 24. November 2021 nahm das Verteidigungsministerium die COVID-Impfung verpflichtend in den Katalog auf. Wer sich dem widersetzt, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.