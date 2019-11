Petition zum BKA: Privilegierung von Bürgern allein wegen Migrationshintergrundes verfassungswidrig

„Aus den Erfahrungen der Petition gegen den Migrationspakt wissen wir, dass undemokratische Kräfte auch innerhalb der Bundestagsstrukturen solche regierungskritischen Petitionen wie meine, zu stören im Stande sind“, schreibt Wischniowski in seinem Eintrag am 21. November unter die Petition. Deshalb bittet er die Unterstützer, ihm über seine registrierte Mail eine kurze Nachsicht zu schicken.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden seit 2013 jährliche Informationsveranstaltungen für Schulen mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in einer Liegenschaft des Bundeskriminalamtes durchgeführt.

So fand beispielsweise im November 2016 ein Besuch des Albrecht-Dürer-Gymnasiums in Berlin-Neukölln statt, das einen Anteil von 64,4 Migranten aufwies. Das geht aus dem Bericht zur Charta der Vielfalt (Stand Oktober 2018) hervor.

Zudem lege das BKA Wert darauf, Praktikumsplätze mit Schülern mit Migrationshintergrund zu besetzen. Seit 2014 erfolgen jährliche Stellenausschreibungen in nicht-deutschsprachigen Print- und Online-Medien. „Im Januar 2015 erfolgten erstmals die Veröffentlichungen der Stellenausschreibungen in der türkischen Zeitung ‚Zaman‘ sowie für vier Wochen online in den ‚Deutsch-Türkischen-Nachrichten’“, heißt es in dem Bericht. (sua)