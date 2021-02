Pflegeheim in Solms: Erster Todesfall nach Corona-Impfung

Nachdem 51 Personen in einem Pflegeheim in Solms, Hessen, nach einer Corona-Impfung positiv getestet worden sind, verstarb nun eine der Bewohnerinnen im Krankenhaus offenbar an COVID-19, wie das Portal „Mittelhessen“ berichtet.

Am 8. Januar erhielten fast alle der 115 Bewohner der Seniorenresidenz eine Corona-Erstimpfung mit dem BioNTech-Impfstoff. 16 Tage später wurden 32 rund 80-jährige Bewohner und 19 Pflegekräfte positiv auf das Virus getestet. Von diesen waren 27 Bewohner und sechs Mitarbeiter an den Impfungen in der zweiten Januarwoche beteiligt.

„Bisher geht es allen Infizierten den Umständen entsprechend gut, es musste noch niemand ins Krankenhaus“, zitierte die „Hessenschau“ noch am 5. Februar einen Sprecher des Heimbetreibers.

Vor den Impfungen hatte es in dem Seniorenheim keinen einzigen Corona-Fall gegeben, hieß es. (sm)

