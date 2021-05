Polizei Hannover will Beamten nach Reden bei Querdenken-Demos aus Dienst klagen

Demonstrationsteilnehmer der Initiative „Querdenken“ in Leipzig. Die Zahl der Menschen, bei denen Forscher eine "Verschwörungsmentalität" erkannten, stieg 2020 an. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/dpa

Wegen Auftritten bei sogenannten Querdenken-Demonstrationen will die Polizei in Hannover einen 57-jährigen Beamten per Klage aus dem Dienst entfernen.

Das teilte die Polizeidirektion in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Freitag nach Abschluss der internen Ermittlungen mit. Gegen den Mann sei eine entsprechende Disziplinarklage beim Verwaltungsgericht Hannover erhoben worden. Deren Ziel sei es, ihn „aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen“.

Der Fall des Kriminalbeamten ist seit vergangenem Sommer bekannt, damals verbreitete sich ein Mitschnitt einer seiner Auftritte bei einer Querdenken-Demonstration über das Internet.

Die Polizei leitete ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Medienberichten zufolge spricht der Beamte bis heute regelmäßig auf einschlägigen Veranstaltungen und ruft dabei andere Polizisten sowie Soldaten dazu auf, sich ebenfalls der Querdenken-Bewegung anzuschließen. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!