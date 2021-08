Rechtsanwalt Ludwig: „Regierungskritische Demonstrationen werden verboten“

1000 Festnahmen und 503 Ermittlungsverfahren bei rund 5000 Teilnehmern und 2200 Polizisten im Einsatz, das sind die Zahlen der Berliner Polizei zum Demonstrations-Geschehen am ersten August. Querdenken-Gründer Michael Ballweg hingegen spricht von 150.000 bis 200.000 Teilnehmern. Mehrere Demonstrationen wurden in Berlin verboten.

Wir sprachen nach dem Tag mit Rechtsanwalt Ralf Ludwig, der an dem genehmigten Autokorso teilnehmen wollte. Zusammen mit Samuel Eckert war er mit eigenem Bus angereist und auf dem Weg zum Treffpunkt, kam dort aber nicht an. Was war passiert? Warum wurden Demonstrationen verboten? Und wie sieht er die Entwicklung in der Gesellschaft?

