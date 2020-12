Sicherheitsproblem: Einige Corona-Impfungen in Bayern wegen Kühl-Problemen verschoben

Ein medizinischer Mitarbeiter trägt zwei Kisten mit Covid-19-Impfstoff in eine Seniorenresidenz am ersten Tag des bundesweiten Starts der Covid-19-Impfungen während der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie am 27. Dezember 2020 in Plattling, Deutschland (Symbolbild). Foto: Alexandra Beier/Getty Images