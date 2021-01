Söder sagt Querdenkern Kampf durch Staat und Verfassungsschutz an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sogenannten Querdenkern den Kampf angesagt. Wer sich zu dieser Gruppe zähle, müsse wissen, dass er „unter besonderer Beobachtung des Staats- und Verfassungsschutzes“ stehe, sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München.

Söder zog dabei eine Verbindung zu den Ausschreitungen in Washington. „Was in den USA stattfand, ist nicht weit weg.“ So etwas wie der Angriff auf das Kapitol sei in Berlin schließlich auch schon versucht worden, sagte er mit Blick auf den Versuch im vergangenen Jahr, den Reichstag zu stürmen. (afp)