Was ist geöffnet, was ist erlaubt? – Geschäfte und Öffnungszeiten in den Bundesländern

Die Bundesländer handhaben die Ge- und Verbote zur Zeit der Corona-Krise etwas unterschiedlich. Was ist noch geöffnet? Was ist erlaubt? Es gelten grundsätzlich die Regeln zum Abstand-halten bei Kontakten mit anderen Menschen (empfohlen wird 1,5 bis 2 Meter) sowie die Vorgaben der Bundesregierung. Ansammlungen von mehr zwei Personen im öffentlichen Raum sind unerwünscht, ausgenommen sind Familien sowie im Haushalt zusammen lebende Personen. Im Zweifelsfall rufen Sie bitte zuvor bei Ihrem Zielort an.

Hier die Ausnahmen (Änderungen vorbehalten). Vor allem der Umgang mit Bau- und Gartenmärkten ist bundesweit unterschiedlich.

Aldi Nord: Es gelten weiterhin die normalen Öffnungszeiten. Auch Aldi Süd plant derzeit keine verlängerten Öffnungszeiten oder einen Sonntagsverkauf. Bei der Drogeriekette dm bleibt bislang auch alles wie gehabt. Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, erklärte t-online: „Die Entscheidung, ob ein Markt auch sonntags geöffnet haben wird, treffen die dm-Teams vor Ort selbst.“ Auch die Rossmann-Kette öffnet normal.

Penny, Rewe, Netto sehen keine Notwendigkeit, die Öffnungszeiten zu verändern. Die Kaufland-Kette öffnet die Filialen bundesweit wie bisher von 7 bis 22 Uhr. Edeka und Lidl planen aktuell keine Ausweitung der Öffnungszeiten – auch auf Grund der Belastung für ihre Mitarbeiter.

Überblick über die Bundesländer: Welche Geschäfte haben grundsätzlich geöffnet? Was ist erlaubt?

Baden-Württemberg

Geöffnet:

Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Getränkehandel, Bäckereien und Metzger, Hofläden, Raiffeisenmärkte

Abhol- und Lieferdienste, einschließlich Online-Handel

Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, Ausgabestellen der Tafeln, Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige öffentlicher Einrichtungen, wenn zwischen den Tischen oder Stehplätzen genügend Abstand gehalten wird

Apotheken, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Praxen für die medizinische Fußpflege, Drogerien

Tankstellen

Banken und Sparkassen – in Einzelfällen haben Banken einige Filialen geschlossen. So etwa die Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG in Philippsburg, Hambrücken, Rheinsheim, Rheinhausen, Zeutern und Neudorf.

Poststellen, Zeitungsverkauf

Reinigungen, Waschsalons

Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel

Zudem dürfen Dienstleister, Handwerker und Werkstätten in aller Regel ihrer Tätigkeit weiterhin und ungehindert nachgehen (ausgenommen Friseure)

Erlaubt sind berufliche Wege und Wege zum Einkaufen des alltäglichen Bedarfs – allein und mit mindestens 1,5 Meter und besser noch 2 Meter Abstand voneinander.

Quelle: Corona-Rechtsverordnung Baden-Württemberg, Besonderheit: Karlsruhe

Bayern

Geöffnet sind werktags bis 22:00 Uhr und sonntags bis 18:00 Uhr: Supermärkte, Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Tierbedarfshandel, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Banken und Geldautomaten, Post, Tankstellen. Normal geöffnet haben Kfz-Werkstätten, Reinigungen sowie die Stätten zur Abgabe von Briefwahlunterlagen.

Online oder telefonisch bestellte Ware darf nicht in Baumärkten, Möbelhäusern oder anderen Geschäften, die nicht den täglichen Versorgungsbedarf abdecken, abgeholt werden – weder mit dem Auto noch zu Fuß. Man kann sich die Ware aber nach Hause liefern oder versenden lassen. Selbstabholung in Restaurants ist erlaubt, weil es sich bei Lebensmitteln um den unbedingt notwendigen täglichen Versorgungsbedarf handelt.

Erlaubt:

Ausübung beruflicher Tätigkeiten

Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen; Blutspenden sind ausdrücklich erlaubt) sowie der Besuch bei Angehörigen helfender Berufe, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist (z. B. Psycho- und Physiotherapeuten)

Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs – allerdings nicht der Friseurbesuch

Besuch bei Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender sowie Beerdigungen im engsten Familienkreis

Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung

Handlungen zur Versorgung von Tieren

Es gilt die Bayerische Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie vom 24. März 2020. Es gilt der Grundsatz: Zur Arbeit, zum Arzt, zum Lebensmitteleinkauf oder zur Hilfe für andere.

Bußgeldkatalog zu Corona: https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/bussgeldkatalog.pdf.

Quelle: www.bayern.de/service

Berlin

Geöffnet sind:

Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, dazu gehören auch Spätis (Spätverkaufsstellen), Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Einrichtungen mit Sanitätsbedarf sowie zum Erwerb von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, Tankstellen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf und Buchhandel, Einzelhandel für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf, Fahrradgeschäfte, Handwerk und Handwerkerbedarf und Großhandel.

Die Wohnung zu verlassen ist erlaubt:

Für berufliche, mandatsbezogene oder ehrenamtliche Tätigkeiten

Zum Einkaufen

Für sportliche Aktivitäten – aber nur alleine, „mit Angehörigen des eigenen Haushalts“ oder einer anderen Person

Zum Gassigehen und für Gartenarbeit

Besuch, aber nur bei Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen

Begleitung Sterbender und Beerdigungen im engsten Familienkreis

Begleitung von Personen, die Unterstützung brauchen, und Minderjährigen

Für das Verlassen von und die Wiederkehr nach Berlin – aber nur auf direktem Weg von und zu Wohnung oder Unterkunft

Arztbesuche und den Besuch bei alten und kranken Menschen

Amts- oder Gerichtstermine, die dringend erforderlich sind

Besonderheit für Berlin: Es muss in allen Fällen ein Personalausweis oder anderer amtlicher Lichtbildausweis (dann aber zusätzlich mit Dokument der Wohnanschrift) mitgeführt werden.

Quelle: www.tagesspiegel.de/berlin/

Brandenburg

Geöffnet sind:

Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Getränkemärkte

Abhol- und Lieferdienste

Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien

Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf

Bau- und Gartenmärkte, Tierbedarfshandel, Großhandel

Auch Dienstleister im medizinischen- und Gesundheitsbereich dürfen weiter öffnen.

Handwerksbetriebe sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

Die Geschäfte können auch sonntags und an Feiertagen zwischen 12 und 18 Uhr öffnen.

Öffentliche Orte dürfen betreten werden:



Zur Wahrnehmung beruflicher Tätigkeiten für den Weg von und zum Arbeitsplatz.

Besuche bei Ärzten sowie Besuche bei Psychotherapeuten und Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist

Einkäufe

Besuche bei Tierärzten, zur Abgabe von Blutspenden

Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts bei Kindern

Besuch bei alten und kranken Menschen. Hier gelten allerdings Einschränkungen für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Zum Besuch von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender sowie Beerdigungen im engsten Familien- oder Freundeskreis

Sport und Bewegung im Freien, zur Versorgung von Tieren

Zur Wahrnehmung dringender Termine bei Behörden, Gerichten, Gerichtsvollziehern, Anwälten und Notaren.

Quelle: rbb

Bremen

Geöffnet sind Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Kioske, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Erlaubt: Wege zur Arbeit, Einkaufen, die Unterstützung hilfebedürftiger Personen, Solo-Sportarten sowie Bewegung an der frischen Luft. Dienstleister und Handwerker: Die Leistung beim Kunden darf erbracht werden, wenn 1,5 m Abstand eingehalten werden kann.

Quelle: Amtliche Bekanntmachungen Bremen

Hamburg

Geöffnet sind: Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau- und Gartenbaubedarfsmärkte, Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel.

Zusätzlich dürfen diese Betriebe an Sonn- und Feiertagen von 10 Uhr bis 18 Uhr öffnen. Gaststätten und Lokale dürfen nur noch „To Go“ verkaufen, Lieferdienste bleiben erlaubt.

Erlaubt: Wege zur Arbeit, Einkaufen und das alltägliche Leben bleiben unter der Einschränkung erlaubt, dass keine Menschenansammlungen von mehr als sechs Personen stattfinden (Ausnahme: Familie).

Quelle: Hamburg.de

Hessen

Geöffnet sind:

Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Getränkehandel

Futtermittelhandel, Geschäfte des Lebensmittelhandwerks

Direktverkauf vom Lebensmittelerzeuger, Reformhäuser, Feinkostgeschäfte

Banken und Sparkassen

Tankstellen und Tankstellenshops

Abhol- und Lieferdienste

Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker und Hörgeräteakustiker

Poststellen, Zeitungsverkauf

Waschsalons, Reinigungen, Kioske, Tabak- und E-Zigarettenläden

Blumenläden

Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte

Großhandel und Online-Handel

Für diese Bereiche ist das Sonntagsverkaufsverbote bis auf weiteres ausgesetzt.

Bewegung im öffentlichen Raum ist erlaubt (alleine, zusammen mit Angehörigen oder zusammen mit einer Person, die nicht im eigenen Haushalt lebt):

Für den öffentlichen Personennahverkehr

Zur Begleitung und Betreuung minderjähriger oder unterstützungsbedürftiger Personen

Für die Abnahme von Prüfungen, insbesondere Staatsprüfungen und Laufbahnprüfungen

Zum Blutspenden

Zusammenkünfte von Personen, die aus geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen oder betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar zusammenarbeiten müssen

Sitzungen und Gerichtsverhandlungen

Gegebenenfalls mit Ausnahmegenehmigung der Behörden für Trauerfeiern und Bestattungen.

Quelle: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Mecklenburg-Vorpommern

Geöffnet sind mit Stand 30. März 2020 die Supermärkte, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Zeitungsverkäufe Friseursalons, Reinigungen, Waschsalons, Baumärkte, Tierbedarfsmärkte, Großhandel. Die Restaurants dürfen rund um die Uhr liefern.

Erlaubt: Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche. Der Tourismus ist ausgesetzt.

Quelle: NDR

Niedersachsen

Geöffnet:

Offen bleiben Geschäfte des täglichen Bedarfs, Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte

Lieferdienste

Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien

Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Zeitungsverkauf

Waschsalons und der Großhandel

Sonntagsverkaufsverbote für diese Läden sind bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt. Restaurants, Speisegaststätten, Systemgastronomie, Imbisse und dergleichen sind geschlossen, die Lieferung und das Abholen mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause bleibt erlaubt.

Erlaubt:

Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche.

Hilfe für andere sowie individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft seien weiterhin möglich.

Quelle: Niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen

Geöffnet:

Einzelhandel für Lebensmittel, auch Bäckereien, Metzgereien, Wochenmärkte, Getränkemärkte

Abhol- und Lieferdienste

Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien

Tankstellen

Banken/Sparkassen

Poststellen, Zeitungsverkauf

Reinigungen, Waschsalons

Bau- und Gartenbau, Tierbedarfsmärkte

Großhandel

Dienstleistungsbetriebe

Handwerksbetriebe

Die Sonntagskaufverbote können bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden, von 13 bis 18 Uhr sind Öffnungen gestattet. Das gilt auch für Feiertage – allerdings nicht Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Große Lebensmittelketten haben angekündigt, von der Möglichkeit der Sonderöffnung zunächst keinen Gebrauch zu machen.

Erlaubt: Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben weiter möglich.

Quelle: wa.de, generalanzeiger.de

Rheinland-Pfalz

Geöffnet:

Das Sonntagsverkaufsverbot ist in folgenden Bereichen aufgehoben, zwischen 12 bis 18 Uhr sind Öffnungen gestattet (Das gilt bis einschließlich 19.4., auch an Sonn- und Feiertagen): Einzelhandel für Lebensmittel, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Zeitungsverkauf, Bau- und Gartenbau, Tierbedarfsmärkte.

Weiterhin haben offen: Abhol- und Lieferdienste, Poststellen, Tankstellen, Banken/Sparkassen, Reinigungen, Waschsalons und der Großhandel. Dienstleister und Handwerker sind befugt, ihre Tätigkeit weiterhin auszuüben, sofern die Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen gewährleistet ist.

Erlaubt:

Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, zusammen mit einem Angehörigen oder zusammen mit einer Person, die nicht im eigenen Haushalt lebt zulässig.

berufliche, geschäftliche, berufliche oder dienstliche Verpflichtungen

Umgangsrecht bei Kindern

Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen

öffentlicher Nahverkehr, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

ehrenamtliches Engagement zur Versorgung der Bevölkerung

Bestattungen im engsten Familienkreis

Blutspenden.

Quelle: Amtliche Bekanntmachungen von RP

Saarland

Geöffnet: Lebensmittelmärkte, Banken, Baumärkte, Gartenmärkte, Hörgeräteakustiker, Kirchen (sowie Synagogen und Moscheen), Optiker, Tierbedarf, Waschsalons und Werkstätten.

Erlaubt (allein oder mit einer bzw. den Personen, die im selben Haushalt wohnen)

Angehörige besuchen zwecks Hilfe, Arztbesuche, Bankgeschäfte, Beerdigungen (enger Familienkreis), Begleitung von Minderjährigen, Begleitung von Sterbenden, Behandlungen, Besuche von Lebenspartnern, Besuche/Betreuung von Kindern, die beim Lebenspartner wohnen, Beruflichen Tätigkeiten nachgehen, Blutspenden, Briefe versenden, Einkäufe erledigen (auch Tierbedarf), Notbetreuung in Anspruch nehmen, Prüfungen absolvieren, Medizinische Notfälle (ebenso für Tiere), Spaziergänge (mit Abstand), mit Hund (mit Abstand), Sport treiben (mit Abstand) sowie Tiere versorgen.

Quelle: sol.de

Sachsen

Geöffnet sind: Lebensmittelhandel — Getränke-, Wochen- und Supermärkte sowie Hofläden — Banken und Sparkassen — Drogerien — Sanitätshäuser — Optiker, Hörgeräteakustiker — Filialen der Deutschen Post AG und Paketstellen von Logistikunternehmen — Abhol- und Lieferdienste — Wäschereien und Reinigungen — Tankstellen — Zeitungs- und Tabakwarengeschäfte — Tierbedarf — Fernabsatzhandel und Großhandel — Außerhausverkauf von Gaststätten

Erlaubt sind:

Hin- und Rückweg zur Arbeit

Hin- und Rückweg zur Kindernotbetreuung von Eltern, die darauf einen Anspruch haben

Einkaufen

Abhol- und Lieferdienste (auch im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit) dürfen sich frei bewegen

das Haus zu verlassen für Arztbesuche und medizinische Behandlung. Dabei gilt, dass derzeit nur die unbedingt medizinisch unaufschiebbaren Behandlungen durchgeführt werden sollten.

Sport und Bewegung, aber nur einzeln oder im kleinsten Familienkreis des eigenen Haushalts von nicht mehr als 5 Personen erlaubt

Auch zur unabdingbaren Versorgung von Haustieren darf die Wohnung verlassen werden

Dienstleister und Handwerker dürfen ihrer Tätigkeit nur dann nachgehen, wenn diese ohne Publikumsverkehr stattfindet.

Gaststätten sind zu schließen. Ausgenommen sind Personalrestaurants und Kantinen in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr, wenn sie die Hygieneauflagen erfüllen.

Gaststätten ist zwischen 6 und 20 Uhr ein Außer-Haus-Verkauf erlaubt bzw. ein Liefer- und Abholservice ohne zeitliche Beschränkung.

Quelle: www.coronavirus.sachsen.de

Sachsen-Anhalt

Geöffnet haben der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Banken und Sparkassen, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Poststellen, Tierbedarf, Fahrradläden, Bau- und Gartenmärkte, Großhandel, Tankstellen und Kfz-Teileverkaufsstellen, Buchhandel, Zeitungs-und Zeitschriftenhandel, die Wochenmärkte, der Betrieb von Lebensmittelhandel im Reisegewerbe, Reinigungen, Waschsalons sowie der Online-Handel und Abhol- und Lieferdienste.

Erlaubt: Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben weiter möglich.

Quelle: Landesregierung Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Geöffnet – auch Sonntags

Einzelhandel für Lebensmittel, Lebensmittelausgabestellen (Tafel), Wochenmärkte, Getränkemärkte

Abhol- und Lieferdienste

Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien

Tankstellen, Poststellen, der Zeitungsverkauf

Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel

Restaurants und Cafés – der Verkauf ist nur noch außer Haus gestattet

Folgende Geschäfte sind ebenfalls weiterhin geöffnet, aber nur an Werktagen: Banken und Sparkassen, Reinigungen und Waschsalons

Erlaubt: Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben weiter möglich.

Quelle: NDR

Thüringen

Geöffnet sind:

Lebensmittelhandel einschließlich Bäckereien und Fleischereien, Getränke-, Wochen- und Supermärkte sowie Hofläden

Banken und Sparkassen

Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker

Filialen der Deutschen Post AG und Paketstellen von Logistikunternehmen

Abhol- und Lieferdienste

Wäschereien und Reinigungen

Tankstellen und Kfz- und Fahrrad(teile-)verkaufsstellen

Zeitungs- und Tabakwarengeschäfte

Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Gärtnereien und Floristikgeschäfte

Fernabsatzhandel und Großhandel

Außerhausverkauf von Gaststätten und Einzelverkaufsstände, an denen Lebensmittel zum Sofortverzehr angeboten werden, beispielsweise Eis- oder Bratwurststände

Erlaubt sind:

Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche

Hilfe für andere, individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts für Kinder. Beide Elternteile mit Umgangsrecht dürfen das Kind sehen und betreuen und dafür auch die Wohnung verlassen. Außerhalb des eigenen Hausstandes sollten Kinder keinen unnötigen Kontakten ausgesetzt werden. Sofern öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden müssen, sind die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Aufenthalte im öffentlichen Raum zum Zweck der Berichterstattung durch Pressevertreter

Ausübung beruflicher Tätigkeiten im Freien, einschließlich der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen

Zusammenkünfte für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, für die Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung oder der Daseinsfürsorge und -vorsorge

Treffen für die Aufrechterhaltung des Betriebs von Wirtschaftsunternehmen oder zur Erfüllung von Aufgaben der Mitarbeitervertretungen

Zusammenkünfte des Landtags, der Gerichte sowie der Behörden von Bund und Ländern

Sitzungen der Gemeinden und Landkreise sowie deren Verbände, wenn die Erledigung einer Angelegenheit nicht ohne Nachteil aufgeschoben werden kann.

Quelle: https://corona.thueringen.de/

Alle Informationen (Stand 30. März 2020) sind ohne Gewähr und höchstwahrscheinlich unvollständig. Auf Änderungen haben wir keinen Einfluss.



