Über 500 deutsche Ärzte unterzeichnen offenen Brief gegen Impfpflicht

In Deutschland haben über 500 Ärzte einen offenen Brief an die Regierung gegen die obligatorische Covid-19-Impfung unterzeichnet, während die deutsche Regierung einen Vorschlag für ein Impfmandat vorbereitet.

544 Mediziner warnen davor, dass eine Impfpflicht die Spaltung der Gesellschaft weiter vertiefen würde.



Sie stellen klar, dass sie nicht gegen Impfungen sind, warnen aber davor, deren Wirksamkeit zu überschätzen.

Die Ärzte schreiben auch, dass die Stigmatisierung und Schikanierung von Menschen, die Ängste und Bedenken bezüglich der Impfstoffe haben, aufhören muss.

Die Unterzeichner geben zu bedenken, dass eine weitere Isolierung von Personengruppen zu einer verstärkten Radikalisierung führen könnte.

Die Proteste gegen die Corona-Politik und Impfpflicht nehmen weiter zu, allein in Hamburg waren am Samstag laut Polizei mehr als 13.000 Menschen auf der Straße.