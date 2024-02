Deutschland Berliner Hochschulgesetz in Kritik

Berlin: Universität der Künste beklagt Antisemitismus-Problem

In der Debatte um Antisemitismus an deutschen Hochschulen sieht Norbert Palz, Präsident der Berliner Universität der Künste (UdK), eine schwierige Lage an seiner Hochschule. „Im Moment ist die Situation sehr polarisiert“, sagte er dem „Tagesspiegel“ (Samstagausgabe).