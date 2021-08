UNO untersucht Polizeigewalt bei Berliner Corona-Demo – Innensenator Geisel unter Druck

Der UN-Sonderberichterstatter über Folter wird bei der Bundesregierung wegen des Polizeieinsatzes gegen die verbotene Corona-Demonstration vom 1. August in Berlin offiziell intervenieren. Zahlreiche Videos von Augenzeugen erreichten den UN-Beauftragten. „Die Hinweise sind stark genug, dass möglicherweise Menschenrechtsverletzungen begangen wurden“, so der UN-Diplomat.

Der von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zu verantwortende Polizeieinsatz gegen Tausende Bürger, die nach dem Verbot mehrerer „Querdenken“-Demonstrationen am 1. August ziellos durch die Straßen von Berlin liefen, beschäftigt nun auch den Sonderberichterstatter über Folter der Vereinten Nationen.

Der Schweizer Rechtswissenschaftler Professor Nils Melzer, der jahrelang auch für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes in Gewaltgebieten unterwegs war, nannte einige verbreitete Videos „besorgniserregend“. Demnach habe der UN-Sonderbeauftragte bereits mit Augenzeugen gesprochen. Es gehe dem ersten Augenschein nach vermutlich um Dutzende Vorfälle. „Die Hinweise sind stark genug, dass möglicherweise Menschenrechtsverletzungen begangen wurden“, sagte Melzer nach Angaben der „FAZ“.

Melzer kündigte am Donnerstag, 5. August, an, in der kommenden Woche bei der Bundesregierung um eine Stellungnahme zu bitten. Danach hat diese 60 Tage Zeit, um auf die Anfrage des UN-Sonderbeauftragten zu reagieren. Laut „Berliner Zeitung“ seien bei Melzer mehr als hundert Hinweise auf Polizeigewalt eingegangen, allerdings gibt es dabei Überschneidungen von mehrfach erwähnten Szenen.

„Wir werden jetzt das Material sichten und bewerten. Jede einzelne Mitteilung und jedes einzelne Video muss genau verifiziert werden und ich werde auch mit direkten Augenzeugen sprechen. Aber mein Eindruck ist, dass in mehreren Fällen Anlass genug für eine offizielle Intervention meinerseits bei der Bundesregierung besteht“, erklärte der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen.

Der offizielle Weg führt nun über die deutsche Vertretung bei den Vereinten Nationen in Genf hin zu Bundesaußenminister Heiko Maas. Über das Auswärtige Amt geht es weiter direkt zu der für die Vorkommnisse zuständigen Behörde: den von dem ehemaligen SED-Mitglied Andreas Geisel (heute SPD) geführten Berliner Innensenat. Dieser muss sich dann mit den Vorwürfen befassen und die staatsvertraglich verlangte Untersuchung einleiten, schreibt die „Berliner Zeitung“ weiter.

Melzer machte deutlich, dass „jeder klare Regelverstoß von Polizisten“ scharfe Konsequenzen haben müsse. Er riet den „politisch Verantwortlichen“, die Vorfälle keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen. Der UN-Sonderberichterstatter erklärte, dass auch Gewalt gegen Polizisten nicht hinnehmbar sei und die Täter bestraft werden müssten. Er verwies aber darauf, dass vereinzelte Gewalt von Demonstranten „keinesfalls der Rechtfertigung von Polizeigewalt gegen andere, nicht gewalttätige Demonstranten dienen“.

„Von den Bildern und Informationen, die uns bis jetzt vorliegen, haben wir den Eindruck, dass es sich bei den Protesten mehrheitlich nicht um gewaltbereite Randalierer gehandelt hat. Es waren Frauen, Kinder, Radfahrer, ältere Leute.“

Bereits am Demonstrationstag wurde dem UN-Sonderberichterstatter ein Video zugespielt, das einen Polizisten zeigt, der eine an ihm vorbeieilende ältere Frau am Hals packt und auf den gepflasterten Gehweg schleudert. UN-Mitarbeiter Professor Nils Melzer bat nach Sichtung und Teilen des Videos um weitere Einzelheiten und Zeugenaussagen. Auch fragte der Sonderbeauftragte nach, ob bereits eine offizielle Untersuchung des Falls eingeleitet worden sei.

Nach seiner Auswertung des Vorfalls meinte Melzer nun, dass die Frau bei der Attacke hätte sterben können. Der Polizist habe eine Selbstverteidigungstechnik angewandt, anstatt schlicht eine Ordnungswidrigkeit zu verhindern. Von der Frau sei keine Gefahr ausgegangen, so Melzer.

This has just been brought to my attention.

Can anyone provide my office with the specifics / witness statements of this incident and whether an official investigation has been launched?

Send to: [email protected]

(please not via Twitter-reply/DM)

Thank you! https://t.co/ly00UlPDMw

— Nils Melzer (@NilsMelzer) August 1, 2021