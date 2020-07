Die Bundesregierung versprach eine langfristige Eigenproduktion für Masken in Deutschland. Von den etwa 500 Unternehmen produzieren nur noch wenige. Erschwert wird die Produktion durch EU-Umweltgesetze und mangelhafte Maschinen aus China.

Im April stellten etwa 500 deutsche Unternehmen auf Maskenproduktion um – gezwungenermaßen. Die ganze Industrie musste wegen Schließung der Geschäfte umdenken und wollte gleichzeitig auch etwas aus Solidarität gegen COVID-19 tun.

Das Gesundheitsministerium gab der Produktion allen Grund zum Optimismus. Es garantierte sogar per Ausschreibung die Abnahme von zwei Milliarden Masken für Operationen im Jahr. Ende April stellten größtenteils mittelständische Unternehmen wöchentlich 2,5 Millionen FFP-Masken, 7,5 Millionen OP-Masken sowie rund 12 Millionen Mund-Nase-Masken her.

Langfristige Eigenproduktion scheitert

Nun importiert die Bundesregierung die Operations- und FFP-Masken wieder aus China – alle Zusagen und Umstellungen in der Branche hielten nur eine kurze Zeit an.

Die Bundesregierung sprach von Unabhängigkeit, sie wolle „langfristig eine Säule der Eigenproduktion“ aufbauen. Doch die Qualität der Produkte stimme nicht, stellte das Gesundheitsministerium kürzlich fest und will die zugesprochenen Zuschläge den deutschen Unternehmen nicht mehr auszahlen.

Die Produktion wird mittlerweile nur noch von wenigen Unternehmen aufrechterhalten.

Textilfachmann und Maskenproduzent Yves-Simon Gloy sprach mit der „Welt“ über die Situation. Er habe sich einige deutsche Textilfabriken angeschaut, welche Maschinen aus China bestellt hatten: „Die Maschinen rappelten fürchterlich. Kein Wunder, dass die Verarbeitung oft ungenau war.“

Gloy erklärte aber auch, dass die Qualität am Material lag. Die Unternehmen hätten die hohen Standards der Zertifizierung des Gesundheitsministeriums „unterschätzt“.

Verschärfung des Umweltrechts erschwert die Produktion in Deutschland

Erschwert wird der Weg zur deutschen Produktion vor allem durch EU-Verordnungen im Stoff- und Chemikalienrecht sowie beim Abfallrecht.

„Während Unternehmen ums Überleben ringen und gleichzeitig eine Maskenproduktion aufbauen, wird hinter den Kulissen eifrig an Verschärfungen des Umweltrechts geschraubt“, sagt Verbandspräsidentin Ingeborg Neumann der „Welt“.

Dabei geht es beispielsweise um die Beschränkung von C6-Fluorchemie, insbesondere Perfluorhexansäure oder Mikroplastik, die Regulierung von Biozidprodukten und höhere Recyclinganforderungen.

Umweltfreundlich ist die Herstellung von OP-Masken nicht, daher ist es fraglich, wie weit deutsche oder überhaupt europäische Unternehmen in der Maskenproduktion mit China mithalten können. Etwa 90 Prozent der weltweit verkauften Operationsmasken werden in China hergestellt.

Der Textilverband geht davon aus, dass sich nach der Krise die Preise für Masken wieder normalisieren werden. Daher sei eine langfristige Strategie in Sachen Maskenproduktion in Deutschland nicht denkbar.

Wenn der Staat eine aktive Rolle in der Wirtschaft spielt, hat jede Aktion einen Dominoeffekt auf den Markt. Neue Richtlinien und Gesetze können ganze Branchen verändern und viele Unternehmen und Investoren von den Entscheidungen der Regierung abhängig machen. Der Staat, der traditionell nur Gesetze verabschiedete und durchsetzte, ist dadurch ein führender Akteur in der Wirtschaft geworden.

Der Staat ist wie ein Schiedsrichter, der bei einem Fußballspiel auch noch zum Spieler wird: Er kontrolliert und reguliert das Kapital in einer Wirtschaft, die früher privat war und ersetzt damit die „unsichtbare Hand“ durch die „sichtbare Hand“.

Es gibt mindestens zwei Hauptfolgen der umfangreichen staatlichen Eingriffe. Erstens erweitert sich die Macht des Staates hinsichtlich seiner Rolle und seines Umfangs. Regierungsbeamte entwickeln zunehmend Überheblichkeit hinsichtlich ihrer Fähigkeit, in die Wirtschaft einzugreifen und den Staat die Rolle des Retters spielen zu lassen. Auch nach der Bewältigung einer Krise behält die Regierung für gewöhnlich ihre erweiterten Befugnisse und Funktionen bei – wie im Kapitel 9 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ analysiert wird.



Zweitens führt der Interventionismus zu mehr Abhängigkeit von der Regierung. Wenn die Menschen auf Herausforderungen stoßen oder wenn der freie Markt nicht die Vorteile bieten kann, die sie sich wünschen, werden sie sich für mehr staatliche Eingriffe einsetzen, um ihre Forderungen erfüllt zu bekommen.

