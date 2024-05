Verteidigungsminister Pistorius schlägt Kanada Arktis-Partnerschaft vor

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Kanada eine Partnerschaft in der Arktis vorgeschlagen.

„Ich habe meinem kanadischen Kollegen Bill einen gemeinsamen, von meinem norwegischen Kollegen und mir unterzeichneten Brief mit einem Vorschlag übergeben: Lassen Sie uns eine trilaterale, strategische maritime Partnerschaft ins Leben rufen, mit einem Fokus darauf, Seeverbindungswege durch den Nordatlantik und die Arktis zu sichern“, sagte Pistorius bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Bill Blair am Freitag (Ortszeit) in Ottawa.

Diese Zusammenarbeit könne ein „politisches Dach“ für viele gemeinsame Aktivitäten sein, fuhr der Verteidigungsminister fort, der Englisch sprach.

Neue Herausforderungen für Kanada

Blair betonte seinerseits die neuen Herausforderungen, vor denen Kanada angesichts der Erderwärmung stehe. „Wir sind uns bewusst, dass unsere Arktis durch den Klimawandel vor neuen und aufkommenden Herausforderungen durch den Klimawandel steht“, sagte er.

Der Klimawandel sorge dafür, dass die Region erreichbar sei. „Zeitweise konnten wir uns vielleicht auf das Eis verlassen, um den Kontinent zu schützen, aber der Klimawandel stellt diese Annahme infrage.“ Kanada wisse, dass es in der Region „stärker und dauerhafter“ vertreten sein müsse.

Verteidigungsminister Pistorius hatte bei seiner mehrtägigen Nordamerikareise auch New York und Washington besucht. Unter anderem traf er UN-Generalsekretär António Guterres und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. (afp)