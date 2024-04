Vor Kommunalwahl in Sachsen: 400 Wahlplakate auf einen Schlag zerstört

Unbekannte haben in Leipzig in einer Nacht knapp 400 Wahlplakate zerstört oder gestohlen. Die Wahlplakate der CDU für die Kommunalwahlen waren am Samstag im Ostteil der Stadt aufgehängt worden und bereits am nächsten Morgen beschädigt oder verschwunden, wie die Polizei in Leipzig am Dienstag berichtete.

Betroffen waren eine Hauptstraße sowie angrenzende Nebenstraßen in dem Viertel, in dem auch viele Migranten leben. Die Wahlplakate waren in deutscher und arabischer Sprache verfasst. Der Schaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Es wurde Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung erstattet.

In Sachsen kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Vandalismus an Wahlplakaten und auch zu Angriffen auf Wahlhelfer.

In der Nacht zum Samstag wurden in Zwickau zwei Helfer beim Aufhängen von Wahlplakaten der Grünen bedroht und genötigt. Die Polizei ermittelte einen 22-jährigen Tatverdächtigen. Eine mögliche Tatbeteiligung von drei weiteren Personen wird geprüft. (afp/red)