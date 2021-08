Weil: Menschen in Hochwassergebieten können auf unsere Unterstützung setzen

Bei einer Katastrophe solchen Ausmaßes sei die Solidarität der Ländergemeinschaft gefordert, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Der Wiederaufbaufonds soll mit mindestens zehn Milliarden Euro ausgestattet werden.

Vor den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag hat der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Unterstützung seines Bundeslandes am Wiederaufbau in den Hochwassergebieten zugesagt. „Niedersachsen wird sich selbstverständlich an einem Wiederaufbaufonds beteiligen – dazu stehe ich“, sagte Weil der Zeitung, „Welt“ vom Samstag.

Bei einer Katastrophe solchen Ausmaßes sei die Solidarität der Ländergemeinschaft gefordert. „Die Menschen in den betroffenen Gebieten können auf unsere Unterstützung zählen“, bekräftigte er. Auch weitere nicht betroffene Länder würden sich an den Kosten des Wiederaufbaus in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beteiligen, sagte der niedersächsische Ministerpräsident.

Die Länderchefinnen und -chefs beraten am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) neben dem Thema Corona auch um die Hilfen für die vom Hochwasser betroffenen Regionen. Der Wiederaufbaufonds soll nach „Spiegel“-Informationen mit mindestens zehn Milliarden Euro ausgestattet werden. Nach Angaben von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sollen alle Länder gemeinsam insgesamt die Hälfte der Kosten schultern – jeweils nach ihren Bevölkerungsanteilen. (afp)

