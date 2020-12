Weitere 142 Migranten aus Griechenland in Hannover gelandet

Weitere 142 Migranten und Flüchtlinge aus griechischen Lagern sind am Donnerstag in Deutschland eingetroffen. 35 Familien landeten in Hannover, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Seit April habe Deutschland damit insgesamt 1.433 Menschen aus Griechenland aufgenommen.

Die Gruppe der Migranten besteht den Angaben zufolge aus 73 Erwachsenen und 69 Minderjährigen sowie einem volljährigen Geschwisterpaar. Alle Migranten werden nun auf verschiedene Bundesländer verteilt.

Die Bundesregierung hatte nach den durch Brandstiftung von Migranten entstandenen verheerenden Bränden im Asyllager Moria entschieden, 1.553 Familienangehörige von den griechischen Inseln aufzunehmen, deren Schutzberechtigung zuvor bereits von der griechischen Regierung festgestellt wurde.

Verteilung der Migranten entsprechend einem Bund-Länder-Konzept

Ein weiteres Programm betraf die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Migranten. Außerdem hatte die Bundesregierung im März entschieden, im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion 243 kranke Migrantenkinder einschließlich ihrer Kernfamilien aus Griechenland zu übernehmen.

Grundlage für die Verteilung der Migranten und Flüchtlinge innerhalb Deutschlands ist ein gemeinsames Bund-Länder-Konzept. Dabei werden auch familiäre Bindungen und besondere medizinische Bedürfnisse der Migranten berücksichtigt. (afp/er)