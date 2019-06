Politik » Deutschland » Video Wer steckt dahinter? Inszenierte Klima-Demo im Bundestag bei „Jugend und Parlament“

Rund 20 Teilnehmer legten sich während der Abschlussrede von Bundestagspräsident Schäuble in einem "Die In" hin und stellten sich tot. Schäuble reagierte gelassen und erklärte, sie könnten ruhig bis zum Mittag am nächsten Tag liegen bleiben – bis er den Bundestag eröffne.