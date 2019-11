Wut-Bauern vorm Kanzleramt: „Wir haben die Schn**** voll von dieser ideologisierten Politik“ – Umweltministerin ausgebuht

Hunderte Landwirte haben sich auf den Weg zur großen Bauerndemonstration nach Berlin gemacht. In Berlin und Brandenburg sorgten die Traktoren im Berufsverkehr zum Teil für Behinderungen. Auf beiden Seiten des Brandenburger Tors stehen bereits erste Bauern mit ihren Fahrzeugen.

Zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor ist der normale Verkehr kaum noch möglich. Auf der Fahrt nach Berlin kam es bei Überholmanövern zu zwei Unfällen. Die Brandenburger Polizei rief Autofahrer zur Vorsicht auf.

Der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (ABL), Georg Janßen, hat eine gemeinschaftliche Agrarwende gefordert. Man brauche „verbindliche Vereinbarungen, damit auch die Bäuerinnen und Bauern wirtschaftlich mitgenommen werden“, sagte Janßen am Dienstag dem Deutschlandfunk.

„Es ist doch ein Skandal, wenn immer noch 20 Prozent der Betriebe 80 Prozent der EU-Milliarden bekommen“, so der ABL-Geschäftsführer weiter.

Er wies darauf hin, dass es Versäumnisse auf beiden Seiten gegeben habe. So arbeite die Politik lediglich „mit der Agrarindustrie und mit der Führungsspitze des Bauernverbandes“ zusammen und von Seiten der Bauern habe man es versäumt, sich „rechtzeitig eine Unterstützung von der Gesellschaft zu holen“, sagte Janßen.

Er hält die Veränderungen in der Agrarwirtschaft für „notwendig“, gab jedoch zu bedenken: „Wir brauchen doch Gelder für den klimaschonenden Ackerbau. Wir brauchen Gelder für die artgerechte Tierhaltung. Bäuerinnen und Bauern sind doch längst bereit, auch gerade junge Bäuerinnen und Bauern sind bereit, das zu tun“, so der ABL-Geschäftsführer weiter.

Er habe einen „unheimlichen Respekt“ vor der Arbeit, die geleistet werde und bezeichnete die bäuerliche Arbeit als „unheimlich viel wert“. Man müsse daher Abschied nehmen „von einem Agrarmodell, was uns als Bauern und Bäuerinnen seit Jahrzehnten in eine internationale Kostenführerschaft gedrängt hat.

Wir müssen zu billigsten Preisen gute Produkte liefern und dieses Modell, das stößt an Grenzen, an unsere wirtschaftlichen Grenzen als Bauern, aber auch an gesellschaftliche Grenzen.

Deshalb hilft uns keine Pfeiferei gegenüber Ministern, sondern wir müssen alle in die Verantwortung und in die Pflicht genommen werden“, sagte Janßen dem Deutschlandfunk.

10.000 Bauern erwartet

Vor dem Brandenburger Tor werden am Dienstag rund 10.000 Bauern erwartet, die gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren wollen. Ihr Zorn richtet sich gegen das Agrarpaket der Regierung – zahlreiche Umwelt- und Naturschutzvorschriften gehen ihnen zu weit. So kritisieren die Landwirte etwa das geplante Insektenschutzprogramm und die Düngeverordnung.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) verteidigte unterdessen die Reformen. Der Nitratgehalt im Grundwasser sei zu hoch, was auch an der Düngung liege, und der Insektenschwund in Deutschland sei nachgewiesen, sagte sie im ARD-„Morgenmagazin“ sowie im Sender rbb. Zugleich müssten die Bauern unterstützt werden.

Zugleich signalisierte Klöckner Verständnis für den Unmut der Bauern. „Wir stehen an der Seite unserer Bauern“, sagte sie der „Bild“-Zeitung. Sie könne verstehen, dass sie auf die Straße gingen. „Viele unserer Bauern fühlen sich von der gesellschaftlichen Diskussion in die Ecke gestellt, pauschal verunglimpft als Umweltverschmutzer oder Tierquäler.“

Wettbewerbsfähigkeit muss erhalten werden

Vor der geplanten Großkundgebung von rund 10.000 Landwirten in Berlin hat der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, Änderungen der Vorhaben für mehr Insektenschutz gefordert.

„Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung des Aktionsprogramms Insektenschutz. Kooperativer Naturschutz ist der Weg zum Ziel, nicht Verbote“, sagte Rukwied der „Passauer Neuen Presse“ vom Dienstag.

„Das heißt Landwirte, Politik und Naturschutzorganisationen müssen gemeinsam Lösungen finden, wie sich Natur- und Artenschutz weiter verbessern lässt, unter Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe“, sagte Rukwied. Von der Politik verlangte er „ein klares Signal der Wertschätzung für unsere Bauernfamilien“.

Verbände appellieren vor Bauerndemos an Verantwortung aller Seiten

Vor der Großdemonstration von Bauern in Berlin haben Verbände an alle Seiten appelliert, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Der Bio-Dachverband BÖLW warnte vor einem „Schwarzer-Peter-Spiel“ – sowohl Verbraucher als auch die Bauern selbst und die Politik müssten „ihre Hausaufgaben machen“. So forderten Konsumenten mehr Tierwohl und Umweltschutz, seien aber nicht bereit, dafür zu zahlen. Die Landwirte täten sich schwer damit, „Veränderungsbedarf zu benennen“, und die Politik schaffe nicht die richtigen Rahmenbedingungen.

Der Dachverband forderte die Politik daher auf anzuerkennen, „dass ein Umbau von Landwirtschaft und Ernährung unabdingbar ist und dass er Kosten verursacht“. Diese könnten nicht allein den Bauern aufgebürdet werden. Die Agrarbranche selbst müsse die Probleme beim Namen nennen und ein „mutiges Zielbild“ einer nachhaltigen Landwirtschaft entwickeln. Und schließlich trügen auch die Verbraucher mit ihrem Konsum Verantwortung.

Der Umweltschutzverband BUND erklärte zu den am Dienstag geplanten Protesten, der Ärger der Landwirte sei zwar „verständlich“ und es sei legitim, dafür auf die Straße zu gehen. Die Demos transportierten jedoch „leider vor allem eine Blockade- und Verweigerungshaltung“, obwohl die Bauern zum Dialog bereit seien.

Die Proteste „sollten sich viel stärker gegen die Landesbauernverbände und den Deutschen Bauernverband richten“, erklärte der BUND. Denn diese hätten für einen Reformstau zu Lasten der bäuerlichen Strukturen gesorgt. So seien etwa der Umbau der Nutztierhaltung und eine Änderung des Düngerechts „jahrelang blockiert“ worden.

