Zwischenbilanz: Bundeswirtschaftsminister verteidigt Energiewende – CO2-Emissionen 2017 und 2018 gesunken

Am Donnerstag will der Berliner Senat seinen Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 auf den Weg bringen. Darin vorgesehen sind jeweils 1,5 Millionen Euro für Leistungen an Inhaber des künftig vorgesehenen „anonymen Krankenscheins“. Dabei handelt es sich vor allem um Personen ohne Aufenthaltsstatus. Mehr»