„Faktischer Zusammenschluss Frankreichs und Deutschlands“: Bundestag billigt mit breiter Mehrheit Aachener Vertrag

Der Bundestag hat den Aachener Vertrag mit Frankreich am Donnerstagabend mit breiter Mehrheit gebilligt. In einem ergänzenden Beschluss spricht sich das Parlament für dessen „zügige und ambitionierte Umsetzung“ aus. Der Antrag war fraktionsübergreifend von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP eingebracht worden.

Darin wird auch gefordert, rasch den in dem Vertrag vorgesehenen Bürgerfonds einzurichten, um bald mit konkreten Fördermaßnahmen beginnen zu können. „Damit die deutsch-französische Freundschaft auch in Zukunft als Motor der europäischen Einigung wichtige Impulse geben kann, müssen die durch den neuen Vertrag geschaffenen Möglichkeiten vollumfänglich ausgenutzt werden“, heißt es in dem Text.

Ungewöhnlich scharf hatte im Januar 2019 der frühere tschechische Staatschef Václav Klaus den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag nach seiner Unterzeichnung durch Kanzlerin Merkel und Staatschef Macron kritisiert. Klaus sprach damals von einem „Geheimvertrag über den faktischen Zusammenschluss Frankreichs und Deutschlands“. Aber die Bürger seien dazu nicht befragt worden, bemängelte er, hieß es in einem „Spiegel“-Artikel dazu.

Klaus teilte damals seine Beunruhigung darüber mit das Deutschland und Frankreich im Bereich der Verteidigung stärker zusammenarbeiten wollen. „Wer gilt als innerer Feind? Alle diejenigen, die Macrons und Merkels Definition europäischer Werte nicht teilen?“, hieß es in seinem Schreiben laut dem „Spiegel“ dazu.

Der Aachener Vertrag war im Januar von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterzeichnet worden. Er soll den 1963 geschlossenen Elysée-Vertrag zwischen beiden Ländern ergänzen und die bilateralen Beziehungen „auf eine neue Stufe heben“.

Vorgesehen ist eine vertiefte Zusammenarbeit bei Europapolitik, Verteidigung sowie in der Außen- und Entwicklungspolitik. Strittig sind dabei geplante gemeinsame Regeln für Rüstungsexporte, weil Kritiker hier eine Aufweichung der strengen deutschen Bestimmungen befürchten.

Auch eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschafts- und der Umwelt- und Klimapolitik sowie in Kulturfragen wird mit dem Vertrag angestrebt. Der Bürgerfonds soll gemeinsame Projekte auch auf kommunaler und regionaler Ebene fördern.

Die Deutsche und Französische Regierung forcieren mit dem Vertrag zudem das Ziel der Zweisprachigkeit in den Grenzregionen. Dazu sollen die dortigen Stellen geeignete Strategien entwickeln und umsetzen.

Als politisches Steuerorgan richten beide Staaten den Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat für diese beiderseitigen Verpflichtungen ein. Dieser Rat soll regelmäßig auf höchster Ebene zusammentreten.

Gleichzeitig sind gemeinsame Maßnahmen im Hinblick auf Aus- und Fortbildung und Einsätze vorgesehen. Hierzu wird auch eine gemeinsame Einheit für Stabilisierungsoperationen in Drittstaaten eingerichtet. Beide Staaten verpflichten sich in dem Vertrag auch zur Fortsetzung ihrer Anstrengungen, zwischenstaatliche Verhandlungen über die Reform des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen abzuschließen.

Die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ist eine Priorität der deutschfranzösischen Diplomatie und wird ausdrücklich im Vertag betont.

Desweiteren wozu wird die Schaffung von Anreizen für den Umbau beider Volkswirtschaften und die Förderung ehrgeiziger Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel im Vertrag als Punkte genannt. Beide Regierungen erklären sich über den Vertrag die Berücksichtigung des Klimaschutzes in allen Politikbereichen sicherzustellen.

Zudem verpflichten sich beide Staaten die Integration ihrer Volkswirtschaften zu vertiefen hin zu einem deutschfranzösischen Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Regeln. (afp/er)