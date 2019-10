Politik » Europa Kein Ende der Zeitumstellung – CDU-Politiker „beschämt“: EU kann nicht einmal so ein kleines Problem lösen

Ein Ende der Zeitumstellung in der EU rückt in weitere Ferne. Für CDU-Europaabgeordneten Peter Liese ist es "beschämend, dass auf EU-Ebene nicht einmal so ein vergleichsweise kleines Problem" gelöst werden kann.