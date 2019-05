Müll-Attacke in Wien: Berufsschüler bewirft Lehrer mit Mülleimer

Vor einer Woche machte eine Höhere Technische Lehranstalt (HTL) in Wien-Ottakring Schlagzeilen: Ein gemobbter Lehrer spuckte einem seiner Schüler ins Gesicht und wurde daraufhin sofort suspendiert. Nun gerät die nächste HTL ins Rampenlicht.

Eine Szene aus dem neuesten Handyvideo zeigt eine Aufnahme aus der HTL Wien-Donaustadt, die vor drei Monaten entstand: Ein Lehrer steht mit dem Rücken der Klasse zugewandt und schreibt an die Tafel. Plötzlich schleudert ein Schüler aus der ersten Reihe einen vollen Mülleimer nach dem Lehrer, wohl „aus Spaß“.

Nach dem schockierenden Mobbing-Fall in der HTL Ottakring, zeigt ein neues Video, wie ein Lehrer in Donaustadt attackiert wird. https://t.co/dIn1wwhbBm — KURIER (KURIERat) May 10, 2019 — Michael Pekovics (@michpeko) May 10, 2019

Der überraschte Lehrer bleibt erst ruhig, wirft dann allerdings die Gegenstände des Schülers aus dem Fenster.

Schüler meldet sich von Schule ab

Der Direktor der Schule, Wilhelm Bonatz äußerte, dass dieses Schülerverhalten meistens in Klassen auftritt, in denen sich ein Klassenverband bilden muss. Gegenüber „Kronezeitung“ sagte er:

Wir haben mit dem Schüler gesprochen, dass so ein Verhalten absolut unerwünscht ist am Standort. Auf Anraten hat er sich am nächsten Tag von der Schule abgemeldet.“

Erst kürzlich kam es zu einem Mobbing-Fall in der HTL Ottakring. Nachdem ein Schüler einen Lehrer bedrängt hatte, spuckte der Lehrer den Schüler an. Es kam zur Rangelei.

Neun-Punkte-Plan gegen Gewalt an Schulen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will dieses Gebaren der Heranwachsenden zukünftig mit einem Neun-Punkte-Plan unterbinden. Geplant sind unter anderem sogenannte „Time-Out-Gruppen“, in denen verhaltensauffällige Schüler in einer kleinen Gruppe von insgesamt acht Schülern gesondert betreut und unterrichtet werden sollen.

Ein Pilotprojekt wird zeigen, ob der Plan des Bildungsministers auch an der HTL in Wien-Ottakring und Wien-Donaustadt zu einem harmonischen Schüler-Lehrer-Verhältnis beitragen kann. (sua)