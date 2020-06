Nach „spontaner Party“ : Zusammenstöße zwischen Jugendlichen und Polizisten in Paris

Im Zentrum von Paris hat es in der Nacht zum Sonntag Zusammenstöße zwischen mehreren hundert Jugendlichen und der Polizei gegeben. Auslöser war eine "spontane Party" am Samstagabend. Aufgerufen zu der Party „ProjetX“ wurde in den sozialen Netzwerken.

Auslöser der jüngsten Konflikte in Paris war eine „spontane Party“ am Samstagabend auf der Esplanade des Invalides, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die angerückten Polizisten setzten Tränengas ein. Es gab mehrere Festnahmen. Auf Twitter wird von „einigen Tausend“ Beteiligten gesprochen.



Die Situation eskalierte kurz vor Mitternacht, als Jugendliche von einer Grünfläche aus Gegenstände auf mehrere Polizeifahrzeuge warfen. „Wir waren ein paar hundert Leute, es gab ein bisschen Musik, einige hatten Musikboxen dabei“, sagte eine 19-Jährige.

Plötzlich hätten einige Jugendliche damit begonnen, Flaschen um sich zu werfen. „Zwei Sekunden später war die Polizei da. Wir wurden umzingelt und sie schossen mit Tränengas“, sagte die junge Frau.

Ganz unschuldig?

Es sollte den jungen Leuten vorher klar, sein, was geschehen könnte, kommentiert Eliza Bertrand auf Twitter. Sie schreibt unter anderem: „Du gehst zu einer ProjectX-Party, die Bullen tauchen auf, du wirfst etwas auf sie und weinst, wenn sie dich erwischen… ja, ja, ja, ja.“

Tu participes à une soirée #ProjetX , les flics débarquent, tu jettes des projectiles sur eux et tu pleures quand ils t’attrapent

ouais ouais #Invalides #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/5sfxbZfsab — Eliza Bertrand (@Pour_lutter) June 28, 2020

Ein User mit Namen „Daleb“ twitterte unter der Überschrift „und die Polizei lief schnell weg“: „Eine improvisierte Party endet mit Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der Polizei … Dieses festliche Treffen war diskret in sozialen Netzwerken unter dem Namen „ProjetX“ lanciert worden.“

et la police s“enfuie vite Paris : Une fête improvisée aux Invalides se termine par des affrontements entre jeunes et police

FÊTE IMPROVISÉE Ce rassemblement festif avait été lancé discrètement sur les réseaux sociaux sous le nom de „ProjetX“, en référence au film américain s — daleb (@maximegeordan) June 28, 2020

Aufgerufen zu der Party „ProjetX“ wurde in den sozialen Netzwerken. Der Name lehnt sich an den 2012 erschienenen US-Kultfilm „Project X“ an, in dem Jugendliche eine Party organisieren, die außer Kontrolle gerät.

Der Vorfall auf der Esplanade des Invalides ereignete sich nur sieben Tage nach einem Musikfestival in Paris mit großen Menschenversammlungen. Das Festival hatte wegen der Corona-Pandemie zu Kontroversen geführt.

„Anarchie bricht aus“

Eliza Bertrand ist eine von vielen, die auf Twitter davon berichten. Auch ihr Tweet „Anarchie bricht aus“ zieht seine Kreise:

Anarchie bricht aus… und am Horizont Bürgerkrieg…

Indem wir es geschehen lassen, sind wir an diesem Punkt angelangt.

Jeder macht, was er will, wann er will

Armes Frankreich

Andere ziehen den Zusammenhang zu COVID-19, der in zwei bis drei Wochen zu sehen sei. Es seien „Unbewußte Jugendliche, die sich nach wochenlanger Gefangenschaft inmitten einer Gesundheitskrise einem #ProjetX hingeben. Und dies unter den Augen einer Situation, die immer noch unsicher ist und Ärzten, die ständig zur Vorsicht mahnen.“

Ein anderer twittert: Es seien „bewusstlose Schwachköpfe, die die Straßen verwüsten und denken, dass der Kampf gegen die Polizei ein Spiel ist. Diese soziale Unordnung verdanken wir all jenen, die die Gewalt bei den Demonstrationen unterstützen und versuchen, die Polizei zu schwächen.“



(afp/ks)

