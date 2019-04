Neue Brexit-Partei liegt in britischen Umfragen zur EU-Wahl deutlich vorne

Die Brexit-Partei des Politikers Nigel Farage führt die britischen Umfragewerte zur Europawahl im Mai an. Einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Yougov zufolge liegt die Anti-EU-Partei mit 27 Prozent vor der oppositionellen Labour-Partei mit 22 Prozent und den Konservativen von Premierministerin Theresa May mit 15 Prozent.

Farages ehemalige Partei Ukip hingegen verlor im Vergleich zur Vorwoche deutlich an Unterstützung und fiel auf sieben Prozent.

Farages Brexit-Partei hatte ihren Wahlkampf zur Europawahl am Freitag offiziell begonnen. Bei einer ähnlichen Yougov-Umfrage vor einer Woche lag sie noch deutlich hinter den beiden großen britischen Parteien, konnte jetzt aber zwölf Prozentpunkte zulegen.

Die Partei nimmt verärgerte Euroskeptiker in Visier, die wütend über Mays Unfähigkeit sind, Londons Austritt aus der EU wie geplant abzuschließen.

Farage hatte die Ukip 1993 mitgegründet und führte die Partei 2014 als stärkste britische Kraft ins Europaparlament. Der Politiker war einer der Hauptinitiatoren des Referendums über den Austritt Großbritanniens aus der EU.

Nach dem erfolgreichen Brexit-Votum im Jahr 2016 gab er den Ukip-Parteivorsitz ab. Im vergangenen Dezember trat er schließlich aus. Ukip sei „nicht die Brexit-Partei, die unser Land so dringend benötigt“, erklärte er zur Begründung.

Für die Erhebung befragte Yougov am Montag und Dienstag insgesamt 1855 Erwachsene. (afp)