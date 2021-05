Ex-US-Präsident Trump: Kundgebung „in den nächsten ein oder zwei Wochen“

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Ehemaliger US-Präsident Trump: Bald erste Kundgebung seit Ausscheiden aus dem Amt“ vom YouTube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Der ehemalige US-Präsident Trump kehrt zurück – mit Kundgebungen. Bei „One America News“, verlautete er, dass die Veranstaltungen „relativ bald“ stattfinden werden. Eine Ankündigung dazu werde noch „in den nächsten ein oder zwei Wochen“ folgen.

Trump sagte, er werde Kundgebungen in vier Bundesstaaten abhalten: Florida, Ohio, Georgia und North Carolina. In der Vergangenheit haben Trumps Kundgebungen große Menschenmengen angezogen.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Der ehemalige Präsident hat in den letzten Monaten mehrere Interviews gegeben und Erklärungen veröffentlicht. Seine erste Kundgebung seit dem Ausscheiden aus dem Amt am 20. Januar soll voraussichtlich am 5. Juni stattfinden. Er wird auf der Vollversammlung der Republikanischen Partei von North Carolina am 5. Juni eine Rede halten.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!