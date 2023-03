Hinterzimmerpolitik in Mecklenburg-Vorpommern? Opposition kritisiert Intransparenz der Regierungsparteien

Debatte um öffentliche Ausschusssitzungen in MV

Die rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern steht in der Kritik wegen Intransparenz und Hinterzimmerpolitik. Anträge von FDP und Grünen für mehr Transparenz in den Ausschusssitzungen des Landtags wurden von der Regierungsmehrheit abgelehnt.