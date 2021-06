Manhattans Bezirksstaatsanwalt erhebt doch keine Anklage gegen Trump

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Trump-Anwalt: Keine Anklage mehr gegen den ehemaligen US-Präsidenten“ vom YouTube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Jahrelang hat Cyrus Vance, der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan gegen Donald Trump und die „Trump Organization“ ermittelt. Nun hat er angedeutet, keine Anklage mehr gegen den ehemaligen US-Präsidenten erheben zu wollen. Trumps Anwalt sprach in der vergangenen Woche mit seinem Team über die Anklagepunkte.

Seit Jahren ermitteln Vance und sein Team gegen Trump und die „Trump Organization“. Nun verkündet Trumps Anwalt Ronald Fischetti, das Team von Vances würde wahrscheinlich doch keine Anklage gegen Trump als Person erheben.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Im Gespräch mit dem Magazin “Politico” sagte Fischetti am Montag, Vances Team würde nur noch Anklagen gegen die „Trump Organization“ und vereinzelte Mitarbeiter in Erwägung ziehen – angeblich wegen Steuerbelangen in Bezug auf Unternehmensleistungen und Vergünstigungen.

Zu dem Vorwurf der angeblichen Schweigegeldzahlungen seitens Trump an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gab das Team um Vances nun keinen Kommentar mehr ab.

Fischetti nannte die Anklagepunkte gegen seinen Mandanten Donald Trump „verrückt“. Diese seien „so unbedeutend“, dass er nicht glauben könne, „so einen Fall anfechten zu müssen.“

