US-Wahl: Die Senatsanhörung enthüllt mehr Beweise für Wahlbetrug

Der US-Senatsausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten hielt am 16. Dezember eine Anhörung zu Wahlunstimmigkeiten ab, die während der 2020er Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben sollen.

Jesse Binnall, einer der Anwälte der Trump-Kampagne, sagte vor dem Ausschuss, dass „die Wahl unweigerlich mit Betrug durchzogen war, und unsere Hotline nie aufhörte zu klingeln.“

Sechs wichtige Punkte, in denen Wahlbetrug vorliegt

Insgesamt stellte er sechs wichtige Punkte vor:

1: über 42.000 Personen haben mehr als einmal gewählt

2: mindestens 1.500 Tote wurden als Wähler registriert

3: mehr als 19.000 Personen haben von außerhalb des Bundesstaates gewählt

4: etwa 8.000 Personen haben alte Adressen angegeben, an denen sie nicht mehr wohnen

5: über 15.000 Stimmen wurden mit falschen Adressen abgegeben, darunter Adressen von Gewerbebetrieben oder unbewohnten Gebäuden

6: etwa 4.000 Nicht-US-Bürger haben ebenfalls gewählt.

„Null Transparenz“ in Staat Nevada

Jesse Binnall sagte: „Nach einer überstürzten Sondersitzung, am 3. August 2020, nahmen die Abgeordneten von Nevada drastische Änderungen am Wahlgesetz des Bundesstaates vor. Sie verabschiedeten ein Gesetz, das als AB 4 bekannt ist. … Aufgrund von AB 4 ist die Zahl der Briefwahlstimmen von etwa 70.000 im Jahr 2016 auf über 690.000 in diesem Jahr gestiegen.“ Fast 10 Mal so viel.

Jesse Binnall sagte, dass ein Untersuchungsteam in Nevada, dass den Vorwürfen nachgehen wollte, auf Ablehnung der zuständigen Wahlbeamten stieß. Im gesamten Bundesstaat Nevada, habe es „Null Transparenz“ vonseiten der Wahlbeamten gegeben, sagte er.

Unsere Experten haben über 130.000 einzelne Fälle von Wahlbetrug in Nevada festgestellt. Aber die tatsächliche Zahl ist mit ziemlicher Sicherheit höher“, so Binnall weiter.

400.000 Stimmzettel in Pennsylvania ungeklärt

Der Repräsentant des Staates Pennsylvania, Francis X. Ryan, ein Republikaner, sprach ebenfalls bei der Anhörung. Gegenüber den Senatoren sagte er, dass die Briefwahl des Staates bei der diesjährigen Wahl „dermaßen voller Unstimmigkeiten und Unregelmäßigkeiten war, dass man sich auf die Richtigkeit der Ergebnisse der Briefwahlstimmen im Bundesstaat Pennsylvania nicht verlassen kann“.

46 Prozent der Amerikaner gehen von Wahlbetrug aus

Laut der letzten McLaughlin-Umfrage, die im Dezember durchgeführt wurde, gehen 46 Prozent der Amerikaner davon aus, dass Wahlbetrug stattgefunden hat. Das ist keine geringe Zahl.

Die Mehrheit von 52 Prozent, will demnach, dass Präsident Trump weiter darum kämpft, den Betrugsvorwürfen nachzugehen. Bei der Hälfte dieser Personen handelt es sich um Wähler, die für Biden gestimmt haben.(syp)