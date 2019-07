Epsteins Ex-Freundin Ghislaine Maxwell machte Bill Clinton mit Jeffrey Epstein bekannt

Die Person, die den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verband, war Ghislaine Maxwell, eine enge Freundin von Clintons Tochter, so ein neuer Bericht.

Clinton flog mehrmals mit Epsteins Flugzeug, sagte aber, dass er von Epsteins angeblichem sexuellen Missbrauch nichts wusste.

Laut Politico war Maxwell, eine enge Mitarbeiterin und Ex-Freundin von Epstein, eng mit Chelsea Clinton vertraut, sie machten 2009 zusammen Urlaub auf einer Yacht und sie nahm 2010 an Clintons Hochzeit teil.

„Ghislaine war der Kontakt zwischen Epstein und Clinton“, sagte eine Person, die beide kannte, dem Magazin. „Sie stand der Familie nahe, nachdem sie und Chelsea sich näher gekommen waren.“

Eine Freundin von Maxwell sagte: „Die Clintons waren relativ intim mit ihr.“

Nach Epsteins neuer Verhaftung wegen Sexhandelsvorwürfen sagte Clinton, dass er in den frühen 2000er Jahren auf vier von Eppsteins Flügen mit im Flugzeug war. Flugaufzeichnungen zeigten an, dass Clinton mindestens 26 Reisen unternahm und seine Secret Service Details für mindestens fünf von ihnen hinterließ.

Ein Sprecher von Clinton sagte in einer Erklärung: „Präsident Clinton weiß nichts über die schrecklichen Verbrechen, die Jeffrey Epstein vor einigen Jahren in Florida begangen hat, oder über die Verbrechen, wegen denen er kürzlich in New York angeklagt wurde.“

„In den Jahren 2002 und 2003 unternahm Präsident Clinton insgesamt vier Reisen mit Jeffrey Epsteins Flugzeug. Eine nach Europa, eine nach Asien und zwei nach Afrika, wozu auch Stationen im Zusammenhang mit der Arbeit der Clinton-Stiftung gehörten“, fügte die Erklärung hinzu.

„Das Personal, die Unterstützer der Foundation und seine Geheimdienstmitarbeiter reisten auf jeder Etappe seiner Reise mit. Er hatte 2002 ein Treffen mit Epstein in seinem Büro in Harlem und machte etwa zur gleichen Zeit einen kurzen Besuch in Epsteins New Yorker Wohnung mit einem Mitarbeiter und einer Sicherheitsperson.“

Statement on Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/98ha9YYd1l — Angel Ureña (@angelurena) July 8, 2019

Eine investigative Journalistin nahm Bezug auf die Aussage und sagte, dass Clinton lügt und dass minderjährige Mädchen auf einigen der Flüge waren, auf denen Clinton war.

„Fast jedes Mal, wenn Clintons Name im Pilotenprotokoll steht, gibt es minderjährige Mädchen, es gibt Initialen und es gibt Namen von vielen, vielen Mädchen in diesem Privatflugzeug“, sagte Conchita Sarnoff, die Journalistin, zu Fox.

„Also, man muss sich fragen, und das ist es, was ich mich gefragt habe: Warum würde jemand, vor allem ein ehemaliger Präsident, 27 Mal mit einem Flugzeug fliegen, das ihm nicht gehörte?“

Ein Freund von Maxwell erzählte Politico, sie waren überrascht, als sie 2005 an einer Dinnerparty in Maxwells New Yorker Wohnung teilnahmen und Doug Bang sahen, einen Top-Berater von Bill Clinton und dem damaligen Clinton-Berater. Eine von Epstein geführte Wohltätigkeitsorganisation spendete im nächsten Jahr 25.000 Dollar an die Stiftung.

Maxwells ehemaliger Freund, Ted Waitt, soll Chelsea Clinton nahe gestanden haben. Waitt hat der Clinton Foundation mindestens 10 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt.

„Erst 2015 wurden Chelsea und ihr Mann Marc auf die schrecklichen Anschuldigungen gegen Ghislaine Maxwell aufmerksam und hoffen, dass alle Opfer Gerechtigkeit finden“, sagte Clintons Stabschef Bari Lurie gegenüber Politico. „Chelsea und Marc kannten sie über eine gute Freundin. Als diese Beziehung endete, endete auch Chelsea und Marc’s Freundschaft mit ihr.“

Eine andere Quelle sagte, dass Maxwell „unglaublich eng“ mit Chelsea Clinton verbunden war und „ihre eigene Beziehung zu Bill Clinton hatte und ihm sehr nah war“.

Maxwell wurde nie angeklagt, aber auf verschiedene Weise mit Epsteins angeblichem Fehlverhalten in Verbindung gebracht – auch von Virginia Roberts, die sagte, dass Maxwell sie mit Epstein bekannt machte, als sie 15 Jahre alt war. Roberts und Maxwell haben 2017 einen Rechtsstreit beigelegt.

Präsident Donald Trump war auch mit Maxwell vertraut und teilte 1997 einen Flug in seinem Privatjet mit ihr. Trump, Epstein und ihre Partner wurden 2000 gemeinsam im Mar-a-Lago Club in Florida fotografiert. Trump sagte kürzlich, dass er Epstein kannte, aber sie hatten einen Streit und hatten seit etwa 15 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von nmc)

Originalartikel: Ghislaine Maxwell Connected Bill Clinton to Jeffrey Epstein: Report