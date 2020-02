Frank Plummer – Kanadischer Wissenschaftler und Schlüsselfigur zur Untersuchung des Coronavirus ist tot

Der weltberühmte Wissenschaftler Dr. Frank Plummer aus Winnipeg, Kanada, ist gestorben. Plummer war der ehemalige wissenschaftliche Direktor des Nationalen Mikrobiologie-Labors in Kanada. Er starb vergangen Dienstag (4. Februar) im Alter von 67 Jahren.

Dr. Keith Fowke, Leiter der medizinischen Mikrobiologie an der Universität von Manitoba, sagte CTV News in einer E-Mail, dass Plummer am Dienstag in Nairobi, Kenia, an einem Herzinfarkt gestorben sei.

Ich war letzte Woche mit ihm in Nairobi und er war voller Energie und begeistert von seiner Zukunft und der Arbeit an einem HIV-Impfstoff“, sagte Fowke, der auch ein ehemaliger Schüler von Plummer war und ihn als Mentor beschrieb.

Plummer war in Nairobi, um auf der Feier des 40. Jahrestags der Zusammenarbeit zwischen der Universität von Manitoba und der Universität Nairobi zu sprechen.

Dr. Larry Gelmon, der mit der Organisation des Treffens betraut war, sagte, Plummer sei zusammengebrochen und in ein Krankenhaus in Nairobi gebracht worden, wo er bei seiner Ankunft für tot erklärt wurde.

Die Todesursache ist von offizieller Seite jedoch noch nicht bestätigt worden.

Plummer leitete Kanadas einziges P4-Labor während der SARS-, Grippe- und H1N1-Epidemien sowie während der Entwicklung eines Ebola-Impfstoffs. Vor seiner Zeit im Labor prägte Plummers Forschung die öffentliche Gesundheitspolitik weltweit.

„Er hat dazu beigetragen, viele der Schlüsselfaktoren, die für die HIV-Übertragung verantwortlich sind, in den frühen Tagen zu identifizieren“, sagte Keith Fowke.

Er war so hoffnungsvoll, dass er auf dem Weg war, der mit der Entdeckung des HIV-Impfstoffs enden würde – der Weg, den er vor fast 30 Jahren begonnen hatte“, sagte Plummers Kollege Dr. Allan Ronald.

Dr. Xiangguo Qi

Was in den meisten Berichten über Plummers plötzlichen Tod jedoch nicht erwähnt wird, ist laut GreatGameIndia die Tatsache, „dass Plummer im selben Nationalen Mikrobiologie-Labor (NML) in Winnipeg, Kanada, arbeitete, von wo aus die chinesische Biowaffen-Agentin Xiangguo Qiu und ihre Kollegen das SARS-Coronavirus zum chinesischen Wuhan-Institut für Virologie geschmuggelt haben, wo es vermutlich zur Waffe umfunktioniert wurde und entkam.“

EXCLUSIVE#Coronavirus Bioweapon Thread How China Stole Coronavirus From Canada And Weaponized Ithttps://t.co/tc7W2DrmAA — GreatGameIndia (@GreatGameIndia) January 27, 2020

GreatGameIndia spielt dabei auf einen Fall vergangen Jahres an, bei dem Xiangguo Qiu und ihr Ehemann Keding Cheng am 5. Juli 2019 aus dem Nationalen Mikrobiologie-Labor in Winnipeg eskortiert wurden.

Xiangguo Qiu and her husband Keding Cheng were escorted from the National Microbiology Lab in Winnipeg on July 5, 2019. The University of Manitoba has ended their appointments, reassigned her graduate students, and cautioned staff, students and faculty about traveling to China. https://t.co/YQkSmhw0pO pic.twitter.com/QO0Pgvp5pK — Bob K.Robinson(Freedom) (@Bobkrobinson1) January 28, 2020

Ihnen wurde nachgesagt, Bio-Waffen-Spionage für China betrieben zu haben. Qiu war Leiterin der Abteilung für Impfstoffentwicklung und antivirale Therapien im Sonderprogramm für Krankheitserreger am kanadischen NML.

Das NML hat eine lange Geschichte umfassender Testdienstleistungen für Coronaviren. Es isolierte und lieferte die erste Genomsequenz des SARS-Coronavirus und identifizierte 2004 ein weiteres Coronavirus NL63. Es ist Kanadas einzige Einrichtung der Stufe 4 und eine der wenigen in Nordamerika, die für den Umgang mit den tödlichsten Krankheiten der Welt, darunter Ebola, SARS, Coronavirus ausgerüstet ist.

Dr. Qiu besuchte China häufig gemeinsam mit chinesischen Studenten, die aus einer Reihe chinesischer wissenschaftlicher Einrichtungen kamen. Diese schlossen sich während der letzten zehn Jahre ihren Arbeiten am NML an. Infolge der Beschuldigungen wurde Dr. Qiu, ihrem Ehemann und den chinesischen Studenten der Sicherheitszugang zum kanadischen Labor entzogen.

Demnach soll Dr. Xiangguo Qiu im Schuljahr 2017/18 mindestens fünf Reisen zum Wuhan National Biosafety Laboratory der Chinesischen Akademie der Wissenschaften unternommen haben. Darüber hinaus soll die nationale Gesundheitskommission Chinas im August 2017 Forschungsaktivitäten mit hämorrhagischen Ebola-, Nipah- und Krim-Kongo-Fieberviren in der Einrichtung in Wuhan genehmigt haben.

Das Wuhan Institute of Virology ist das einzige Labor Chinas mit der Stufe BSL4.

Beileidsbekundungen

„Heute haben wir einen Giganten verloren“, sagte Dr. Brian Postl, ehemaliger Mitschüler von Dr. Plummer an der Universität von Manitoba.

„Damals an der medizinischen Fakultät war Frank eindeutig ein kreativer Denker und zeichnete sich in unserer erfolgreichen MD-Klasse von 1976 als echter Führer und Visionär aus.“

1/3 Deeply saddened to learn of the sudden passing of my friend and mentor, Dr. Frank Plummer. pic.twitter.com/mbcyQHY0tm — Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) February 4, 2020

Dr. Digvir Jayas von der Universität Manitoba sagte, dass Dr. Plummers „Beiträge seit Jahrzehnten eine kumulative globale Wirkung auf die Rettung der Leben von zehntausenden von Menschen und auch auf die Verbesserung des Lebens von HIV-Positiven auf der ganzen Welt haben“.

Zu seinen Entdeckungen gehörten, dass HIV zwischen Müttern und Babys durch die Muttermilch übertragen werden kann. Er arbeitete auch mit Sexarbeiterinnen in Nairobi zusammen und fand heraus, dass ein kleiner Prozentsatz von ihnen eine Immunität gegen die Krankheit zeigte.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]