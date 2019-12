Nancy Pelosi will Impeachment verzögern und den Senat hinhalten: „Es scheint nicht fair“

Nachdem das US-Repräsentantenhaus für ein Impeachment gegen US-Präsident Donald Trump gestimmt hat, sagte die demokratische Haussprecherin Nancy Pelosi, dass sie keine Anklageerhebungen an den Senat schicken wird, bis sie glaubt, dass die Hausdemokraten eine faire Anhörung bekommen werden.

„Wir haben eine vom Ordnungsausschuss gebilligte Gesetzgebung, die es uns ermöglicht, zu entscheiden, wie wir die Anklageschrift weiterleiten“, sagte Pelosi am Mittwoch vor Reportern.

Wir können keine [Impeachment-]Manager benennen, bevor wir nicht wissen, wie der Prozess auf Seiten des Senats abläuft.“

Sie fügte hinzu, dass „wir bisher nichts gesehen haben, was für uns [im Senat] fair aussieht“.

Der demokratische Ausschussvorsitzende des Geheimdienstes Adam Schiff sagte, dass er ihrem Schritt zustimme.

Die Frage ist nun, ob Senator McConnell einen fairen Prozess im Senat zulässt, ob der Mehrheitsführer einen Prozess mit Zeugen und Zeugenaussagen und Dokumenten zulässt. Ein Prozess, der dem Präsidenten gegenüber fair sein sollte, ja, aber er sollte auch dem amerikanischen Volk gegenüber fair sein“, sagte Schiff Reportern.

Auf die Frage eines Reporters, ob Pelosi die Anklageschrift zum Amtsenthebungsverfahren auf unbestimmte Zeit im Repräsentantenhaus behalten wollte, antwortete sie laut der „Washington Post“: „Wir werden diese Diskussion hier nicht führen.“

Reaktionen

In einer ersten Reaktion twitterte Josh Holmes, ein Berater von Mitch McConnell, dem republikanischen Mehrheitssprecher des Senats, am Mittwoch spöttisch: „Leute, das könnte das größte Kompliment sein, das McConnell je erhalten hat. Sie sind ernsthaft unterhaltsam und halten eine Granate mit gezogenem Stift in der Hand, anstatt zu sehen, was passiert, wenn sie sie über McConnells Wand schmeißen.“

Folks, this might be the greatest compliment McConnell has ever received. They are seriously entertaining holding a grenade with the pin pulled rather than facing what happens when they send it over McConnell’s wall. https://t.co/OeD5JzsvwS — Josh Holmes (@HolmesJosh) December 19, 2019

Ernster formulierte es hingegen Republikaner und Haus-Minderheitssprecher Kevin McCarthy gegenüber Fox Business: „Sie [Nancy Pelosi] kann nicht ewig an [der Anklageschrift] festhalten, das ist Machtmissbrauch. Aber das ist nur das Eingeständnis der Sprecherin, dass ihre Amtsenthebung so schwach ist, dass es die schwächste, dünnste und schnellste Amtsenthebung in der Geschichte der USA darstellt.“ Außerdem prangerte er Pelosi dafür an, dass sie es ablehnte, weitere Fragen über den Termin zum Einreichen der Anklage zu beantworten.

„Ich würde denken, wenn Nancy Pelosi der Meinung ist, dass die Anklage so wichtig ist, dass sie dies vor die amerikanische Öffentlichkeit bringen musste… die Pressekonferenz am Tag nach der Anklage – die sie wöchentlich abgehalten hat – würde ich denken, sie hätte Fragen zur Anklage begrüßt,“ so McCarthy.

Unglücklicherweise sagte sie Ihnen, dass sie [die Fragen] republikanische Gesprächsthemen wären und sie Ihre Fragen nicht annehmen werde. Ich hätte nie gedacht, dass sich ein Sprecher so verhalten würde.“

Der Demokrat Jim Clyburn, Mehrheitspräsident des Repräsentantenhauses, schlug vor, die Anklageschrift auf unbestimmte Zeit zurückzuhalten, und beschuldigte die Republikaner, „keinen fairen Prozess“ im Senat anzustreben.

„Die Verzögerung ist notwendig, weil der Mehrheitsführer des Senats sehr deutlich gemacht hat, dass er nicht unparteiisch sein wird, er wird nicht fair sein, er wird sich, wenn Sie so wollen, mit dem Weißen Haus – zumindest mit den Anwälten des Weißen Hauses – zusammentun, um zu entscheiden, wie er vorgehen wird“, sagte er gegenüber CNN.

Warum sollte die Sprecherin des Hauses darauf eingehen, ohne zu versuchen, genau herauszufinden, was der Mehrheitsführer plant?“

Inmitten des Updates über die Anklageerhebung deutete McConnell an, Pelosi habe Angst davor, die Anklageschrift an den Senat weiterzuleiten. „Sprecher Pelosi machte klar, dass die Demokraten womöglich zu viel Angst davor haben, ihre minderwertige Arbeit dem Senat zu übergeben. Es sieht so aus, als bekämen die Vertreter der Anklage vor dem ganzen Land kalte Füße und Zweifel daran, ob sie wirklich einen Prozess wollen“, sagte McConnell am Donnerstag im Senat. (rm/et-usa)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht nicht nur die historischen Trends und die Entwicklung der vergangenen Jahrhunderte aus einer neuen Perspektive. Es analysiert grundlegend, wie der Teufel unsere Welt mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat. Aber es legt vor allem auch dar, wie die Menschen erwachen und sich von der Macht des „kommunistischen Gespenstes“ befreien können.

Informativ wie ein Sachbuch, packend wie Fiction und Thriller. Man kann es nicht mehr aus der Hand legen, bis man’s durch hat. Und verschenken werde ich es definitiv.“

– Amazon Kunde

Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich im Epoch Times Buch-Shop als gebundene Ausgabe (für 50,50 Euro inkl. Versand innerhalb Deutschlands), E-Book (PDF, EPUB oder MOBI) und Hörbuch für 43,- Euro.