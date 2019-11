Politik » Welt Streit mit Ankara über türkische Asylbewerber reist nicht ab

Die Festnahme des Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft in Ankara rückt einen alten Streit neu in den Fokus. Es wird befürchtet, dass durch die Festnahme des türkischen Anwalts, Yilmaz S., die Dossiers von 200 Asylbewerbern in die Hände der türkischen Behörden geraten sind.