Trump: „USA wird Antifa zu einer terroristischen Organisation erklären“

Der US-Präsident Donald Trump kündigte, angesichts der landesweiten Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd, an, die Antifa als Terrororganisation einzustufen.

Präsident Donald Trump sagte am Sonntag, die US-Regierung werde die Antifa, eine Gruppe der extremen Linken, die eng mit kommunistischen und marxistischen-leninistischen Bewegungen verbunden ist, zu einer Terrororganisation erklären. Hintergrund sind die gewalttätigen Proteste nach dem Tod eines Schwarzen in Minneapolis die auf mehrere Städte in den Vereinigten Staaten übergriff.

„Die Vereinigten Staaten von Amerika werden ANTIFA als terroristische Organisation einstufen“, schrieb Trump in einer Reihe von Nachrichten auf Twitter, in denen er der Antifa und anderen „radikalen linken“ Elementen die Schuld an den Ausschreitungen während der kürzlich stattgefundenen Proteste gab.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Darüber hinaus täten die alten Nachrichtenagenturen „alles in ihrer Macht stehende, um Hass und Anarchie in den Vereinigten Staaten zu schüren“, fügte er hinzu.

„Solange alle verstehen, was sie tun, dass sie FALSCHE NACHRICHTEN sind und wirklich böse Menschen mit einer kranken Agenda, können wir durch sie zur GROSSARTIGKEIT gelangen“, schrieb der Präsident.

The Lamestream Media is doing everything within their power to foment hatred and anarchy. As long as everybody understands what they are doing, that they are FAKE NEWS and truly bad people with a sick agenda, we can easily work through them to GREATNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Nach Tod von George Floyd: 1.400 Festnahmen landesweit

Einem Bericht der Associated Press zufolge wurden seit dem 28. Mai bei Protesten gegen den Tod von George Floyd, der in Polizeigewahrsam in Minneapolis, Minnesota, starb, landesweit mehr als 1.400 Menschen verhaftet. Er starb am 25. Mai, nachdem der Polizeibeamte Derrick Chauvin sein Knie auf seinen Hals gelegt hatte, obwohl eine Autopsie ergab, dass Floyd nicht an Strangulation oder traumatischem Sauerstoffmangel starb.

Chauvin wurde verhaftet und des Mordes dritten Grades angeklagt, aber es trug wenig dazu bei, die Gewalt einzudämmen.

Seit der vergangenen Woche wurden mindestens 1.383 Personen verhaftet. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich höher, da die Proteste noch anhalten. Mehr als ein Drittel der Verhaftungen, rund 533, fanden am 29. Mai allein in Los Angeles statt. Der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt des Landes hat eine stadtweite Ausgangssperre bis Sonntag 5.30 Uhr verhängt.

Trump lobte Einsatz der Nationalgarde, um die Unruhen zu stoppen

Trump lobte am Sonntag den Einsatz der Nationalgarde, um die Unruhen zu stoppen.

„Andere von Demokraten geführte Städte und Bundesstaaten sollten sich die totale Schließung der radikalen linken Anarchisten in Minneapolis gestern Abend ansehen. Die Nationalgarde hat großartige Arbeit geleistet und sollte in anderen Staaten eingesetzt werden, bevor es zu spät ist“, schrieb er und fügte hinzu, dass die Nationalgarde in Minneapolis angekommen sei und die Antifa und andere „stillgelegt“ habe. „Das hätte der Bürgermeister in der ersten Nacht tun sollen und es hätte keinen Ärger gegeben“, sagte er.

Trump lieferte keine weiteren Einzelheiten über die Erklärung der Antifa zu einer terroristischen Organisation. Der Schritt wird als Maßnahme gesehen die Aktionen und Bewegungen der Gruppe der extremen Linken einzuschränken.

Bereits 2019 kündigte Trump Einstufung der Antifa als Terrororganisation an

Bereits im Juli schrieb Trump auf Twitter: „Es wird erwogen, die ANTIFA, die feigen Linksradikalen, die herumlaufen und (nur Unbewaffneten) mit Baseballschlägern auf die Köpfe schlagen, zu einer großen Organisation des Terrors zu erklären (zusammen mit MS-13 und anderen). Das würde es der Polizei leichter machen, ihre Arbeit zu tun!“

Damals gab es in amerikanischen Städten Zusammenstöße zwischen linken und national-konservativen Gruppierungen.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

(Mit Material von ap)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und mehr wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft des Pöbels etabliert.

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen … Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt Sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. … Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache’ werden.” So steht es in den Richtlinien der Kommunistischen Partei der USA (1956).

Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik. Während der Kommunismus Hass und Spaltung unter den Menschen schürt, korrumpiert er die menschliche Moral. Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem dieser Kampf geführt wird – genau darum geht es in diesem Buch.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]