Politik » Welt „Wir haben das Monster immer mehr gefüttert“: Hamed Abdel-Samad über das „Rettungsboot Europa“ für den politischen Islam?

Unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit und der Toleranz gewann der politische Islam immer mehr Einfluss in der westlichen Welt, während er in den muslimischen Ländern an Legitimation verlor. Mit Kampfbegriffen wie "Islamophobie" und "Antimuslimischer Rassismus" wird jedoch jegliche Kritik unterdrückt.