Kinderarzt fordert freiwilliges Masketragen für Kinder ab Januar

Es gibt sie bunt bedruckt mit Blümchen oder einfarbig. Gesichtsmasken für Kinder. Auch wenn sie schön anzusehen sind, so bergen sie ein nicht zu unterschätzendes Risiko. In einer Studie „auf eigene Faust“ fand ein Kinderarzt heraus, welche Nebenwirkungen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung haben kann.

Fast 203.000 Aufrufe in zwei Tagen – das neue YouTube-Video eines Kinderarztes ist wegen der brisanten Informationen heiß begehrt. Dabei geht es um die Maskenpflicht für Kinder. Der Pädiater verspricht in seinem Video, eine „Bombe“ platzen zu lassen und zieht eine Klage beim Menschengerichtshof in Den Haag in Erwägung. In der Verbreitung seines Videos sieht der Mediziner die „letzte Hoffnung…