Eric Clapton: „Meine Kinder wirken, als wären sie gehirngewaschen“

Eric Clapton sieht nicht mehr fern. Es sei Sadismus und psychologischer Terror, der in den Impfkampagnen der britischen Regierung verwendet wird. Der Trick liege darin, dass man für das Leben anderer Menschen verantwortlich gemacht werde. In seinem Umfeld eckt er an und hört: „Warum hältst Du nicht einfach Deinen Mund, Dad?“

Eric Clapton, Urgestein der Rock-Musik, kritisierte in der jüngsten Vergangenheit offenkundig die Corona-Maßnahmen seines Heimatlandes Großbritannien. Der 76-Jährige berichtete im Mai von seinen negativen Erfahrungen mit der Covid-Impfung. Mit seiner Meinung polarisiert Clapton – der Gitarren-Titan bekommt in seinem unmittelbaren Umfeld eine Ausgrenzung zu spüren.

In einem Video-Interview mit dem YouTube-Kanal „Oracle Films“ enthüllte der Musiker nun, wie seine Meinung zur Corona-Pandemie seine persönlichen Beziehungen belastet. So spüre er eine „Entfremdung“ in seinem Umfeld. Befreundete Musiker und Bekannte ließen nichts mehr von sich hören. „Mein Telefon klingelt nicht oft. Ich bekomme nicht mehr so viele SMS und E-Mails. Es ist ziemlich auffällig.“

„Warum hältst Du nicht einfach Deinen Mund, Dad?“

Aber auch im Kreise seiner Familie stoße er auf Unverständnis und Ablehnung. Wegen der Entfremdung, die er zu spüren bekam, versuchte er zu schweigen und seine Meinung nicht mehr zu äußern. Seine Sorge und Angst gelte seinen Kindern. Die Töchter sind im Teenageralter und sehen in Corona nur ein „Kurzzeitproblem“.

Sie würden dem Geschehen aus Bequemlichkeit folgen, weil sie ins Museum gehen oder verreisen wollen. Sie würden nichts hinterfragen, so Clapton. „Meine Kinder wirkten, als wären sie gehirngewaschen.“

Ich möchte ihr Vertrauen und ihre Liebe nicht verlieren. Wenn ich mit meinen Töchtern darüber spreche, dass sie vielleicht keine Kinder bekommen können, ist es ihnen wahrscheinlich egal. Das ist eines der Risiken, die ich eingehe, indem ich das mache. Sie werden mich ansehen wie: ‚Warum hältst Du nicht einfach Deinen Mund, Dad?’“

Er habe auch darüber nachgedacht, mit seiner Familie aus Großbritannien wegzuziehen, gab er zu. „Wir würden einfach gehen, woanders leben und neu anfangen.“

In den USA sei die Lage allerdings noch schlimmer. Dort sei er wegen seiner Kollaboration mit Blues-Legende Van Morrison angefeindet worden, als er dessen Corona-Protest-Song „Stand And Deliver“ einspielte. Sobald Clapton seine Bedenken über den Lockdown äußerte, wurde er „als Trump-Unterstützer abgestempelt“.

Heftige Nebenwirkungen

Trotz seiner „fürchterlichen Angst vor Nadeln“, ließ sich Clapton Anfang des Jahres mit dem Covid-19 Impfstoff von AstraZeneca impfen. Diesen Schritt habe er in erster Linie für seine Kinder getan. Da er eine Vorbelastung mit seiner Lunge habe, wollte er nicht, dass seine Kinder ohne Vater aufwachsen müssen.

Er sei dabei „naiv“ an die Sache herangetreten, vertraute dem allgemeinen Kanon und schlug den Weg der Impfung ein. Dass die Impfungen Risiken bergen und es zu Nebenwirkungen kommen kann, wusste er damals nicht. Niemand habe ihn darüber aufgeklärt und er habe seinem Arzt vertraut. „Sie haben gesagt, dass sie sicher sind.“

Allerdings traten unmittelbar nach seiner Impfung heftige Reaktionen auf. Er lag für eine Woche flach und musste Musikprojekte abbrechen. Nach seiner zweiten Impfung ging es ihm weitaus schlechter. Seine bestehende periphere Neuropathie verschlimmerte sich außergewöhnlich rapide, was zu „chronischen Schmerzen“ in Händen und Füßen und großen Qualen geführt habe. Drei Wochen lang konnte er seine Hände nicht benutzen. Kaltes und Heißes kann er bis heute nicht ohne Handschuhe anfassen, so Clapton.

„Ich hatte noch immer Gigs zu spielen, aber sobald ich meine Gitarre berührte war es sehr unangenehm.“ Ohne die Einnahme von Schmerzmitteln konnte er nicht einschlafen.

Es sei nicht alles der Impfung anzulasten, sagt Clapton, die Vorerkrankung habe er schon gehabt. „Aber der Impfstoff hat mein Immunsystem massiv geschwächt und durchgeschüttelt“ und seine Erkrankung rapide verschlimmert. Und „es geht immer noch weiter.“

In dieser Zeit begann er sich vermehrt für das Thema Corona-Impfungen und deren Nebenwirkungen zu interessieren und suchte Unterstützung und Antworten in den gängigen Medien. Auf der Suche nach Informationen folgte er „andächtig den Sechs-Uhr-Nachrichten“ und hörte Radioshows, „in der Hoffnung, Stimmen zu hören, mit denen ich mich identifizieren konnte.“

Dort fand er aber keine. Mittlerweile sieht Clapton nicht mehr fern. Er begann, auf Telegram einem Kanal zu folgen, der Corona-Vakzine und Nebenwirkungen thematisiert. Erst da realisierte er, dass viele weitere Menschen mit Nebenwirkungen zu kämpfen hatten, und dass er schon „die erste Impfung nicht hätte nehmen sollen.“

„Psychologischer Terror“ an der Grenze zum Sadismus

Die Corona-Impf-Kampagnen der britischen Regierung überschreiten, so Clapton, die „Grenze zum Sadismus“. Er nimmt dabei Bezug auf den Slogan „Lassen sie ihr Opfer nicht vergeblich sein“. Clapton findet dies „furchtbar, furchtbar“. Die Kampagne sei „düster“.

Es ist nichts anderes als Viktimisierung“.

Ganz wie in Orwells Roman „1984“ werde das Leid der Menschen benutzt, um Gedankenkontrolle auszuüben, so der Musiker. Das sei „psychologischer Terror“, den er selber erlebt, und in deren Falle er getappt sei. Könne man seinem Bauchgefühl vertrauen, das einem sage, was richtig und was falsch ist? Richte sich das Gefühl gegen das allgemeine Narrativ? Könne man mit seiner Familie überhaupt darüber sprechen, wie man sich fühle?

Der „Trick, zusammen mit der Propaganda der Regierung“, liege in deren Botschaft, dass man für das Leben anderer Menschen verantwortlich sei, sagt Clapton. Auf diese Art könnten diejenigen als Mörder diffamiert werden, die sich dem Narrativ nicht einordnen wollen.

Und die Menschen würden das tatsächlich glauben. Das sei eine starke Art der Manipulation und „ziemlich clever“, so Clapton.

Man bediene sich zudem berühmter Persönlichkeiten, vor allem Berühmtheiten, die zu ethnischen Minderheiten zählen, die in ihrer eigenen Community mit Schuldzuweisungen arbeiten. „Es brach mir das Herz und machte mich auch wütend.“

„Menschen müssen wieder zusammengebracht werden“

Inmitten all der Polarisation verschiedener Bewegungen, ausgelöst durch Meinungen aus Politik und Medizin, findet Clapton es schwer, sich neutral auszurichten.

Er wähnt sich im Kreuzfeuer beider Seiten, fühlt sich nicht informiert genug, um auf einer der beiden Seiten mitsprechen zu können, sagt der Musiker. Die Gesellschaft spalte sich zusehends und die Menschen entfremdeten sich immer mehr.

Clapton gibt zu, dass er sich im aktuellen Krieg „ein wenig verloren“ fühle. „Menschen müssen wieder zusammengebracht werden.“ Er ist davon überzeugt, dass Musik das schaffen könne. Für ihn mache es keinen Unterschied, ob in seinem Publikum Geimpfte oder Ungeimpfte sitzen und welche Meinungen sie vertreten.

„Ich glaube vor allem an freie Meinungsäußerung. Und an das Leben und die Liebe und die Freundlichkeit“, sagt Eric Clapton.

