NBA unterbricht Saison nach positivem Corona-Test

Die legendäre US-Basketballliga NBA unterbricht ihre Saison „bis auf Weiteres“. Zuvor war der Franzose Rudy Gobert, der bei den Utah Jazz in der NBA unter Vertrag steht, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der NBA sei das Testergebnis kurz vor einem Spiel von Utah Jazz in Oklahoma City gegen die „City Thunders“ bekannt geworden, welches dann sofort abgesagt wurde.

Der Spieler sei jedoch nicht in der Arena gewesen. Aktuell lief die 74. Spielzeit der National Basketball Association. Die Regular Season begann am 22. Oktober 2019, das Ende war ursprünglich für den 15. April 2020 angesetzt, bevor am 18. April 2020 die Postseason beginnen sollten. (dts)