2. Bundesliga: Hannover unterliegt St. Pauli in der Nachspielzeit

Am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 zuhause gegen den FC St. Pauli mit 2:3 verloren. Die Hamburger starteten mit viel Schwung in die Begegnung und gingen in der zweiten Minute in Führung, als Zalazar nach einem Gegenstoß von Burgstaller im Rückraum bedient wurde und das Leder über die Linie bugsierte, wobei Esser nicht gut aussah. Die Gastgeber wirkten überrumpelt und kassierten in der zehnten Minute das zweite Gegentor, als Zalazar von der rechten Grundlinie am linken Pfosten Burgstaller fand und der Ex-Schalker das Leder über die Linie drückte.

Anschließend berappelte sich die Kocak-Elf etwas, brachte bis zur Pause aber nichts zählbares zustande. Nach dem Seitenwechsel holten die Niedersachsen das hingegen nach, als Haraguchi in der 53. Minute zentral an den Strafraumrand dribbelte und die Kugel im rechten Eck versenkte. In der 55. Minute legte der Japaner direkt nach, als er Muroyas scharfe Hereingabe von rechts aus kurzer Distanz einköpfte. In der Folge schwamm St. Pauli gehörig, in der 76. Minute musste Stojanovic alles aufbieten, um den Schuss von Muslija aus acht Metern um den Pfosten zu lenken. In der 88. Minute geriet 96 dann in Unterzahl, als Bijol nach grobem Foul an Benatelli die Ampelkarte sah. Und dann der Lucky Punch für die Gäste: In der Nachspielzeit drückte Matanovic nach Flanke von Paqarada das Leder über die Linie und entschied die Partie für die Hanseaten. Mit dem Sieg rückt St. Pauli in der Tabelle bis auf einen Zähler an Rang 16 heran, Hannover bleibt Sechster. In den Parallelspielen der 2. Bundesliga gewann Bochum gegen Nürnberg mit 3:1, Aue verlor mit 0:3 gegen Düsseldorf. (dts)