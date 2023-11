„Blankoscheck zur Überwachung“: Datenschützer üben massive Kritik an eIDAS-Novelle der EU

Ein Einfallstor zur umfassenden Überwachung unter dem Banner einer Erleichterung des Geschäftsverkehrs droht die geplante Novelle zur eIDAS-Verordnung der EU zu werden. Diese will der Rat noch im Dezember beschließen, im Februar soll das Parlament abstimmen. Brüssel möchte in weiterer Folge bis 2026 die einheitliche digitale europäische Identität auf der Grundlage eines E-Wallets umgesetzt sehen.

Bereits im Dezember des Vorjahres hatte der Rat einer Reform der Verordnung über „Electronic IDentification, Authentication and Trust Services“ zugestimmt. Damit entstand eine Verpflichtung für alle Mitgliedstaaten, eine Software namens „European Digital Identity Wallet“ (ID-Wallet) anzubieten.

Nun soll es an die konkrete Umsetzung dieses Vorhabens gehen. Auf X lobte Digitalkommissar Thierry Breton die Einigung von EU-Parlament, Ministerrat und Kommission als Grundlage für eine „lebenslange, sichere E-Identität“. Dies sei ein „Riesenschritt“ und eine „Weltpremiere“.

We did it! #Deal🤝 With the European Digital Identity wallet, all 🇪🇺 citizens will be able to have a secured e-identity for their lifetime. The wallet has the highest level of both security & privacy. Giant step & a world premiere ! 👏 to my teams and both colegislators.#eID pic.twitter.com/LLylTyqKdq — Thierry Breton (@ThierryBreton) November 8, 2023