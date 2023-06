Japanische Forscher entwickeln Feststoffbatterie auf Luftbasis

Japanische Forscher haben eine Metall-Luft-Batterie entwickelt, die ausschließlich feste Bestandteile verwendet. Was paradox klingt, könnte der Durchbruch zu einer neuen Generation Stromspeicher sein.

Physikalisch betrachtet ist eine Batterie kein Stromspeicher im eigentlichen Sinn, denn die Energie ist in chemischer Form gebunden. Eine Batterie ist also vielmehr ein Gefäß, in dessen Inneren Reaktionen ablaufen, die chemische Energie in Strom umwandeln. Ist diese Reaktion umkehrbar, kann man die Batterie erneut laden und nutzen. Die verwendete…