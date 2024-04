Der Aufstieg des algorithmischen Handels: Veränderungen in der Wirtschaft und der Marktdynamik

In Zeiten des Fortschrittes und bei zahlreichen Veränderungen sowie Sorgen um die Inflation ist es wichtig, in Bezug auf die Finanzwelt auf dem neusten Stand zu bleiben.

Die Finanzwelt ist vielschichtig und hat im Laufe der letzten Jahre durch neue Technologien und Plattformen wie metatrader 5 immer wieder zahlreiche Innovationen erlebt. Eine davon ist der sogenannte algorithmische Handel, auch Algo-Trading genannt.

Der algorithmische Handel spielt mittlerweile eine große Rolle in Bezug auf die Dynamik der Finanzmärkte und somit auch der Weltwirtschaft als solcher.

Die Entscheidung Computerprogramme einzusetzen, um Handelsentscheidungen zu treffen, ist keine vorübergehende Modeerscheinung. Sie bringt grundlegende Veränderung in den Finanztransaktionen mit. Im folgenden Artikel wollen wir dieses Phänomen ausgiebig durchleuchten.

Was ist algorithmischer Handel?

Algorithmischer Handel basiert also auf der Verwendung von Computerprogrammen. Um diese Art von Handel besser zu verstehen, ist es außerdem sinnvoll sich den Namen genauer anzuschauen.

Unter dem Algorithmus versteht man eine Abfolge von Anweisungen, die ausgeführt werden müssen, um eine Aufgabe zu erledigen und ein Problem zu lösen. Im sogenannten automatisierten Handel werden vordefinierte Regeln und Algorithmen in Programmen festgelegt. Diese entscheiden über den Kauf oder Verkauf von Aktien, Devisen sowie Derivaten.

Das Besondere an dem algorithmischen Handel ist, dass sie über eine hohe Geschwindigkeit und Präzision verfügen, die ein Mensch nicht erreichen kann. Durch die Automatisierung werden immense Datenmengen in Millisekunden analysiert und ebenso schnell Entscheidungen getroffen. Die Ausführung des Handels ist demnach unschlagbar schnell und genau.

Vorteile des algorithmischen Handels

Einer der Vorteile des Algo-Tradings liegt auf der Hand: Es ist unglaublich schnell. Die Algorithmen können sofort auf Marktbewegungen reagieren und somit wird der Handel beschleunigt.

Der zweite Vorteil ist, dass der algorithmische Handel nicht von menschlichen Gefühle beeinflusst ist. Angst oder Gier werden bei dem Handel komplett ausgeschlossen. Die Algorithmen sind frei von Emotionen und arbeiten nur nach einem logischen Muster. Auf diese Weise sind die präzise und konsistent.

Kommen wir zum dritten Pro des algorithmischen Handels: die Automatisierung. Diese ermöglicht es Ineffizienzen schnell zu erkennen und auszunutzen. Auf diese Weise werden Preise an ihre wahren intrinsischen Werte angepasst.

Das kontrollierte Risiko ist ebenfalls ein positiver Effekt, der sich dem Handel zuschreiben lässt. Trader können ihre Parameter des Risikos selbst bestimmen. Diese werden dann nicht überschritten. Unnötige Verluste sind somit ausgeschlossen und das Kapital bleibt geschützt.

Der algorithmische Handel ist zudem mit geringen Kosten verbunden. Transaktionskosten werden dadurch minimiert, dass mehrere Aufträge gleichzeitig durchgeführt werden. Der Algorithmus kann in einem Bruchteil der Sekunde Tauende von Aufträgen zur gleichen Zeit durchführen.

Als letzter Vorteil lässt sich die Skalierbarkeit nennen. Es ist unkompliziert den automatisierten Handel auf andere Märkte, Strategien und Finanzinstrumente zu skalieren. Dafür werden keine menschlichen Ressourcen benötigt.

Auswirkungen auf die Marktdynamik

Doch wie wirkt sich der algorithmische Handel auf die Marktdynamik aus?

Kurz gesagt: Liquidität und die Volatilität haben sich erhöht. Das liegt daran, dass der Entscheidungsprozess eine radikale Veränderung erfahren hat, denn die Geschwindigkeit der Transaktionen ist merklich angestiegen.

Eine große Menge an Aufträgen kann nun in kurzer Zeit durchgeführt werden. Diese Änderungen haben dazu geführt, dass zum einen die Zunahme der Liquidität die Märkte zugänglicher gemacht hat. Zum anderen führt die erhöhte Volatilität zu Bedenken in Bezug auf mögliche Ungleichgewichte im Handel.

Bedenken zur Entwicklung des algorithmischen Handels

Neue Innovation bringen nicht nur Vorteile mit sich, sondern auch immer Herausforderungen. Die Verstärkung von Marktbewegungen lässt Händler vorsichtiger werden. Die Abhängigkeit von der Technologie kann außerdem vermehrt zu Cyberangriffen führen.

Kurzes Fazit

Der algorithmische Handel bringt ein großes Potenzial für die Händler mit sich. Um mit diesem zu beginnen ist jedoch eine ausführliche Recherche der Finanzmärkte nötig. Sollte dieser Faktor gegeben sein, dann überwiegen die Vorteile für das Algo-Trading definitiv.