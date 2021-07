China löst Deutschland als Exportweltmeister im Maschinenbau ab

Foto: STR/AFP via Getty Images

Ein chinesischer Arbeiter im Bereich Maschinenbau. Foto: STR/AFP via Getty Images

Deutschland ist nicht mehr der weltweit wichtigste Maschinenbau-Exporteur. Einer Untersuchung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) zufolge lieferte 2020 erstmals China die meisten Maschinen und Anlagen, wie die „Welt“ am Mittwoch berichtete.

Der chinesische Anteil an den internationalen Verkäufen betrug demnach 15,8 Prozent (rund 165 Milliarden Euro), während deutsche Maschinenbau-Exporte 15,5 Prozent (162 Milliarden Euro) des Handelsvolumens ausmachten. Auf rund 1,05 Billionen Euro wird der Maschinenaußenhandel im Jahr 2020 auf Grundlage von Daten der nationalen Statistikämter geschätzt.

2019 hatten die deutschen Maschinenbauer laut „Welt“ noch einen Vorsprung von rund 1,4 Prozentpunkten gegenüber der Konkurrenz aus Fernost, 2010 waren es sogar noch sieben Prozentpunkte.

Allerdings ist China schon seit längerem der größte Maschinenproduzent weltweit – „mit weitem Abstand“, sagte der Leiter Außenwirtschaft beim VDMA, Ulrich Ackermann, laut „Welt“. China produziert mit einem Umsatzvolumen bei hergestellten Maschinen von 924 Milliarden Euro) demnach so viel wie die USA, Deutschland, Japan und Italien zusammen. „Es war also nur eine Frage der Zeit, bis China auch Spitzenreiter beim Maschinenaußenhandel wird“, sagte Ackermann.

Stark beeinflusst wurde die Entwicklung 2020 allerdings auch von der Coronakrise. „Die Pandemie hat Chinas Aufstieg einen kräftigen Schub verliehen, weil das Land sehr früh und nur sehr kurz [stark] betroffen war, während der europäische Absatzmarkt einen kräftigen Dämpfer erlitten hat“, sagte Ackermann.

Dort aber seien deutsche Anbieter die mit Abstand wichtigsten Lieferanten. 2021 könnte sich die Reihenfolge im Exportranking angesichts des nur knappen Vorsprungs daher noch einmal ändern.

„Eine starke wirtschaftliche Erholung in der EU könnte also dafür sorgen, dass die Maschinenexporte aus Deutschland im laufenden Jahr stärker wachsen und der Branche eine Rückkehr an die Spitze ermöglichen“, sagte der Unternehmer. Mittel- und langfristig spreche der Trend aber klar für China. (dts/afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!