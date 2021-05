Elon Musk über deutsche Bürokratie: „Irgendwann dürfen wir gar nichts mehr“

Elon Musk ist zuversichtlich, dass die ersten Tesla-Autos Ende 2021 aus seiner Giga-Fabrik in Grünheide rollen werden. Weniger zufrieden äußerte er sich zur deutschen Bürokratie bei einem Besuch seiner Fabrik in Brandenburg: „Es dürfte etwas weniger sein. Das wäre besser“.

Tesla-Chef Elon Musk ist am Montag (17. Mai) zu einem Besuch der Baustelle der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin angereist. Musk kam am späten Montagmorgen auf der Baustelle an, auf der das erste Werk des US-Unternehmens in Europa entsteht.

Wie Tesla Ende April bekanntgab, wurde die ursprünglich für Ende Juli geplante Eröffnung des Werks bereits auf „Ende 2021“ verschoben.

„Es ist schwierig, das präzise vorherzusagen, denn wir können die Autos erst bauen, wenn alle Teile da sind. Wir können kein Auto ausliefern, das nur zu 99 Prozent fertig ist“, sagte Musk den Fernsehsendern RTL und n-tv. „Wir machen große Fortschritte. Momentan sieht es also so aus, dass wir die Produktion Ende des Jahres starten können“, so Musk.

Vor einigen Wochen hatte die Gigafirma das Genehmigungsverfahren rund um die Fabrik kritisiert, es gebe keinen Zeitplan für die endgültige Genehmigung.

„Ich finde, es dürfte etwas weniger Bürokratie sein. Das wäre besser“, sagte Musk gegenüber n-tv.. „Vorschriften sind unsterblich. Je länger eine Gesellschaft besteht, desto mehr Vorschriften sammeln sich an. Deshalb sollte es einen aktiven Prozess geben, Vorschriften wieder abzuschaffen, sonst werden es mit der Zeit immer mehr Vorschriften und irgendwann dürfen wir gar nichts mehr“, sagte der Tesla-Chef.

Der Besuch habe einen „technischen Charakter“ und es seien keine „politischen Treffen“ mit der Landesregierung angesetzt, erklärte der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Sonntag auf Twitter.

