EZB reagiert auf Inflation: Wie weit geht die Zinswende?

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist am Donnerstag ihrem Kurs der Zinserhöhung treu geblieben. Der Zinssatz stieg stärker an als aufgrund der Turbulenzen am Bankenmarkt erwartet. Allerdings legte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der anschließenden Pressekonferenz nicht mehr auf weitere Zinserhöhungen fest. Das wird von Experten unterschiedlich bewertet.

